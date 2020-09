De Amerikaanse webwinkelreus Amazon breidt fors uit in de Verenigde Staten en Canada. Er zullen 100.000 mensen worden aangeworven, zowel deeltijds als voltijds, zo kondigde de e-commercegigant maandag aan.

Amazon is van plan nog deze maand 100 nieuwe bedrijfsgebouwen te openen in logistieke centra, sorteercentra en andere sites. De aankondiging komt bovenop de 33.000 nieuwe kantoor- en technologiejobs die de onderneming uit Seattle, aan de Amerikaanse westkust, vorige week aankondigde.

De nieuwe werknemers zullen een startloon krijgen van minstens 15 dollar per uur, zo verzekert Amazon. Dat is meer dan het dubbele van het minimumloon dat in de Verenigde Staten geldt (7,25 dollar). Een aantal staten en steden hebben wel hogere minima. In Seattle bijvoorbeeld moeten ondernemingen met minstens 501 werknemers minstens 16,39 dollar per uur betalen. In bepaalde steden biedt Amazon ook 1.000 dollar "tekengeld".

Amazon is een van de bedrijven die goede zaken doet tijdens de coronacrisis. Op momenten dat fysieke winkels de deuren moeten sluiten, doen meer mensen hun aankopen online. Het aandeel Amazon is dit jaar al met bijna 70 procent gestegen.

De webwinkelreus is wereldwijd aan het groeien. In de eerste helft van dit jaar nam het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers met 10 procent toe tot 876.800 wereldwijd, zo bleek onlangs uit een financieel rapport van het bedrijf. Eerder deze maand kondigde Amazon ook 7.000 extra banen aan in het Verenigd Koninkrijk, en er waren al gelijkaardige aankondigingen in Ierland en Zuid-Afrika.

