De Amerikaanse webwinkel Amazon stelt de verplichte terugkeer voor bedienden naar kantoor uit tot januari 2022. Amazon wordt zo het laatste voorbeeld van een groot Amerikaans bedrijf dat zijn regels aanpast met het oog op het stijgende aantal coronabesmettingen in de VS.

Eerder was aangekondigd dat werknemers vanaf 7 september weer regelmatig op kantoor aanwezig moeten zijn. De terugkeer wordt nu uitgesteld tot 3 januari. Deze richtlijn geldt voor de VS en voor andere landen, al geeft Amazon niet aan over welke landen het dan gaat. 'We blijven de richtlijnen van de lokale autoriteiten opvolgen en werken samen met de beste gezondheidsprofessionals die ons adviseren over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de werkplekken zo goed mogelijk aangepast zijn om de veiligheid van onze werknemers te verzekeren', aldus de groep.

De maatregel geldt voor kantoren. Een grote groep van werknemers van Amazon, de magazijnwerkers die de postorders verwerken, zullen zoals in het voorbije jaar wel in het bedrijf blijven werken.

Amazon is zeker niet het enige bedrijf dat beslist werknemers nog niet naar kantoor te laten terugkeren. Microsoft heeft de volledige heropening van zijn kantoren uitgesteld tot oktober en geeft aan werknemers die zich ontfermen over kwetsbare personen of ouders van kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, om tot januari van thuis te werken. De techgigant meldde woensdag ook dat enkel mensen die gevaccineerd zijn nog welkom zijn in zijn kantoren. Dat geldt zowel voor werknemers als bezoekers.

Eerder namen Google en Facebook al dezelfde beslissing. En ook vermogensbeheerder BlackRock en de bank Wells Fargo hebben de geleidelijke terugkeer van alle werknemers uitgesteld van september naar oktober.

CNN ontslaat ongevaccineerden

Ook nieuwszender CNN verplicht zijn medewerkers die op kantoor of op het terrein werken om volledig gevaccineerd te zijn. Voorzitter Jeff Zucker kondigde aan dat drie medewerkers ontslagen werden omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gekomen. De terugkeer naar kantoor werd bovendien uitgesteld van 7 september naar midden oktober.

De beslissingen komen er nu het aantal besmettingen in de VS weer sterk stijgt door de deltavariant. Verschillende lokale autoriteiten nemen ook weer maatregelen. Heel wat winkelketens hebben ook opnieuw een mondmaskerplicht ingevoerd, na nieuwe richtlijnen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Eerder was aangekondigd dat werknemers vanaf 7 september weer regelmatig op kantoor aanwezig moeten zijn. De terugkeer wordt nu uitgesteld tot 3 januari. Deze richtlijn geldt voor de VS en voor andere landen, al geeft Amazon niet aan over welke landen het dan gaat. 'We blijven de richtlijnen van de lokale autoriteiten opvolgen en werken samen met de beste gezondheidsprofessionals die ons adviseren over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de werkplekken zo goed mogelijk aangepast zijn om de veiligheid van onze werknemers te verzekeren', aldus de groep. De maatregel geldt voor kantoren. Een grote groep van werknemers van Amazon, de magazijnwerkers die de postorders verwerken, zullen zoals in het voorbije jaar wel in het bedrijf blijven werken.Amazon is zeker niet het enige bedrijf dat beslist werknemers nog niet naar kantoor te laten terugkeren. Microsoft heeft de volledige heropening van zijn kantoren uitgesteld tot oktober en geeft aan werknemers die zich ontfermen over kwetsbare personen of ouders van kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, om tot januari van thuis te werken. De techgigant meldde woensdag ook dat enkel mensen die gevaccineerd zijn nog welkom zijn in zijn kantoren. Dat geldt zowel voor werknemers als bezoekers. Eerder namen Google en Facebook al dezelfde beslissing. En ook vermogensbeheerder BlackRock en de bank Wells Fargo hebben de geleidelijke terugkeer van alle werknemers uitgesteld van september naar oktober. Ook nieuwszender CNN verplicht zijn medewerkers die op kantoor of op het terrein werken om volledig gevaccineerd te zijn. Voorzitter Jeff Zucker kondigde aan dat drie medewerkers ontslagen werden omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gekomen. De terugkeer naar kantoor werd bovendien uitgesteld van 7 september naar midden oktober. De beslissingen komen er nu het aantal besmettingen in de VS weer sterk stijgt door de deltavariant. Verschillende lokale autoriteiten nemen ook weer maatregelen. Heel wat winkelketens hebben ook opnieuw een mondmaskerplicht ingevoerd, na nieuwe richtlijnen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.