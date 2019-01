Amazon nu duurste privébedrijf ter wereld

Er was geen directe aanleiding voor de gebeurtenis, of het moest het hernieuwde optimisme zijn op de beurs in New York. Aandelen van de door Jeff Bezos geleide groep werden maandag 3,44 procent meer waard. De beurswaarde klom zo tot 797 miljard dollar beurswaarde.

Microsoft, dat 783 miljard dollar waard is, verliest dus de koppositie, die het eind november zelf had overgenomen van Apple. De prestatie van Amazon moet toch wat gerelativeerd worden, want het bedrijf ging fors achteruit sinds het begin september erin slaagde om de kaap van 1.000 miljard te ronden, een paar weken na Apple.