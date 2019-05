De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft een belang genomen in het Britse maaltijdbestelbedrijf Deliveroo. Dat bevestigt Amazon na berichtgeving door het Britse Sky News.

De steun van Amazon, een van de rijkste bedrijven ter wereld, kan Deliveroo een belangrijk zetje geven in de concurrentie met rivalen als Takeaway, Uber Eats. De deal is onderdeel van een investeringsronde van Deliveroon, waarbij in totaal 575 miljoen dollar is opgehaald bij verschillende geldschieters.

De steun van Amazon, een van de rijkste bedrijven ter wereld, kan Deliveroo een belangrijk zetje geven in de concurrentie met rivalen als Takeaway, Uber Eats.

Amazon is verantwoordelijk voor het grootste deel van de investering in Deliveroo. Andere partijen die meededen met de investeringsronde waren de bestaande financiers van het bedrijf: T Rowe Price, Fidelity Management and Research Company en Greenoaks.

Deliveroo wil met de verse middelen de technologische teams uitbreiden op de Londense hoofdzetel, verder uitbreiden en nieuwe klanten aantrekken, nieuwe producten ontwikkelen en ook inzetten op innovatie. Daarbij verwijst het bedrijf naar 'Editions'. Met een Deliveroo Editions-site kunnen restaurants uitbreiden en groeien in nieuwe stadzones, zonder zelf te moeten investeren in een locatie. Er zijn ook plannen dit jaar voor zo'n keuken voor restaurants in België, meldde Deliveroo in september.

'Dit is geweldig nieuws voor zowel de tech- als de restaurantsector en het gaat bijdragen aan het creëren van banen in alle landen waar we actief zijn', zegt Will Shu, oprichter en CEO van Deliveroo, in een persbericht. Deliveroo is actief in veertien landen, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met het verse kapitaal heeft het Londense bedrijf sinds de oprichting in 2013 al 1,53 miljard dollar opgehaald.