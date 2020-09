De Amerikaanse webwinkel Amazon vertegenwoordigde in 2019 bijna een kwart van de omzet van de 'cross-border' e-commerce markt in Europa. Dat meldt Cross-Border Commerce Europe, een platform dat de e-commerce over de landsgrenzen heen stimuleert, woensdag.

De totale cross-border e-commerce markt in de Europese Unie, dus de markt van digitale aankopen bij bedrijven die zich in een ander land bevinden, vertegenwoordigde vorig jaar een omzet van 143 miljard euro. Daarvan wordt 89 procent gegenereerd door marktplaatsen, waar verschillende derde partijen producten aanbieden.

Amazon is de grootste speler met een omzet van 32 miljard euro in 2019, of bijna een kwart van de markt, een stijging van 18,5 procent ten opzichte van 2018. Marketplaces met Europese origine worden geleid door Vinted, G2A, Farfetch en Zalando, samen goed voor 11 procent van de markt (+17 procent). Amazon voert ook de 'Top 100 Cross-Border Marketplaces Europe' aan, een nieuwe jaarlijkse analye van de beste cross-border platformen wereldwijd die actief zijn in Europa.

De lijst wordt opgesteld op basis van parameters zoals de cross-border onlineverkoop in de Europese Unie, het aantal bezoekers uit andere landen, de pan-Europese strategie van het merkt en de strategie rond artificiële intelligentie en Big Data. De top tien van beste cross-border onlinemarktplaatsen wordt aangevuld door eBay (VS), AliExpress (China), Etsy (VS), Discogs (VS), Wish (VS), Vinted (Litouwen), G2A (Polen), Farfetch (Groot-Brittannië) en Bandcamp (VS). De meeste van de bedrijven in de top 100 (68 procent) zijn 'pure' marketplaces die zelf geen producten verkopen, maar alleen die van derden zoals Discogs, Wish, Farfetch en Bandcamp.

Van de top 100 verkopen 41 bedrijven gebruikte goederen. 'Een nieuw type marketplaces is in opkomst in de tweedehands C2C (verkoop van particulier aan particulier) en P2P (peer to peer) mode-industrie met mobiele apps zoals StockX, Depop en Grailed', klinkt het. 'Dankzij de coronapandemie zouden nieuwe winkelgewoonten het einde kunnen betekenen van 'fast fashion made in China'. Dit is het 'Green Planet'-effect.'

Tot slot maakt ook de verkoop via sociale media een opmars. 'Consumenten worden influencers en communiceren via een koopknop op Amerikaanse platformen zoals Instagram, Pinterest, Snapchat en Facebook.'

De totale cross-border e-commerce markt in de Europese Unie, dus de markt van digitale aankopen bij bedrijven die zich in een ander land bevinden, vertegenwoordigde vorig jaar een omzet van 143 miljard euro. Daarvan wordt 89 procent gegenereerd door marktplaatsen, waar verschillende derde partijen producten aanbieden. Amazon is de grootste speler met een omzet van 32 miljard euro in 2019, of bijna een kwart van de markt, een stijging van 18,5 procent ten opzichte van 2018. Marketplaces met Europese origine worden geleid door Vinted, G2A, Farfetch en Zalando, samen goed voor 11 procent van de markt (+17 procent). Amazon voert ook de 'Top 100 Cross-Border Marketplaces Europe' aan, een nieuwe jaarlijkse analye van de beste cross-border platformen wereldwijd die actief zijn in Europa. De lijst wordt opgesteld op basis van parameters zoals de cross-border onlineverkoop in de Europese Unie, het aantal bezoekers uit andere landen, de pan-Europese strategie van het merkt en de strategie rond artificiële intelligentie en Big Data. De top tien van beste cross-border onlinemarktplaatsen wordt aangevuld door eBay (VS), AliExpress (China), Etsy (VS), Discogs (VS), Wish (VS), Vinted (Litouwen), G2A (Polen), Farfetch (Groot-Brittannië) en Bandcamp (VS). De meeste van de bedrijven in de top 100 (68 procent) zijn 'pure' marketplaces die zelf geen producten verkopen, maar alleen die van derden zoals Discogs, Wish, Farfetch en Bandcamp. Van de top 100 verkopen 41 bedrijven gebruikte goederen. 'Een nieuw type marketplaces is in opkomst in de tweedehands C2C (verkoop van particulier aan particulier) en P2P (peer to peer) mode-industrie met mobiele apps zoals StockX, Depop en Grailed', klinkt het. 'Dankzij de coronapandemie zouden nieuwe winkelgewoonten het einde kunnen betekenen van 'fast fashion made in China'. Dit is het 'Green Planet'-effect.' Tot slot maakt ook de verkoop via sociale media een opmars. 'Consumenten worden influencers en communiceren via een koopknop op Amerikaanse platformen zoals Instagram, Pinterest, Snapchat en Facebook.'