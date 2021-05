Amazon, dat sinds het begin van de pandemie op volle toeren draait door de explosie van de onlinehandel, heeft donderdag aangekondigd dat het 75.000 mensen wil aanwerven in de Verenigde Staten en Canada, en een bonus wil geven aan kandidaten die gevaccineerd zijn.

Amazon zegt dat het een gemiddeld uurloon van ruim 17 dollar (14 euro) aanbiedt bij de aanwerving en een uitzonderlijke premie die boven de duizend dollar kan liggen. De nieuwkomers die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen covid-19, krijgen er 100 dollar bovenop.

De groep, die personeel zoekt om in zijn entrepots en bij de leveringen te werken, voert regelmatig aanwervingscampagnes sinds het begin van de pandemie. Ze stelde op 31 maart wereldwijd in totaal 1,27 miljoen mensen tewerk, 50 procent meer dan een jaar eerder, van wie ruim 800.000 in de Verenigde Staten.

Personeelsschaarste

Amerikaanse bedrijven hebben het moeilijk om personeel aan te trekken en velen verhogen nu hun lonen. De fastfoodketen McDonald's bijvoorbeeld kondigde donderdag aan dat ze het uurloon gemiddeld met 10 procent zal verhogen in de VS en een minimumloon van 11 à 17 dollar per uur zal aanbieden in functie van de regio.

De personeelsschaarste heeft te maken met de situatie in scholen, die vaak voornamelijk afstandsonderwijs aanbieden, zodat sommige ouders gedwongen zijn thuis te blijven. De Republikeinen argumenteren dat ook de verhoogde werkloosheidsuitkeringen onder het covid-hulppakket een rol spelen.

