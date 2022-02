Alstom mag aan spoorwegmaatschappij NMBS tot vijftig nieuwe locomotieven leveren, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend in een persbericht. Een eerste order van 24 locomotieven, goed voor 120 miljoen euro, is rond, klinkt het. Bij de NMBS bevestigt men het raamcontract met Alstom.

Het heeft betrekking op elektrische Traxx-locomotieven voor passagierstreinen. De locomotieven van de derde generatie rijden tot 200 kilometer per uur, ze verbruiken minder energie, hebben minder onderhoud nodig en voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen, aldus Alstom.

De leveringen starten in 2026. De nieuwe locomotieven passen in de vervanging en uitbreiding van de vloot, luidt het bij de NMBS. Deze locomotieven zijn ook uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS en dat is vanaf eind 2025 verplicht in ons land.

De nieuwe locomotieven zullen ingezet worden op het binnenlandse net, en voor grensoverschrijdende ritten tussen België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. In de hele Benelux zijn al bijna 280 Traxx-locomotieven in dienst.

De Alstom-locomotieven worden gebouwd in Duitsland (Kassel en Siegen) en deels in Polen (Wroclaw). De Alstom-vestiging in Charleroi levert de nationale seinstelsels.

Eind vorig jaar bestelde de NMBS al 98 bijkomende M7-dubbeldekrijtuigen bij Alstom, goed voor een investering van 268 miljoen euro. Die rijtuigen worden geassembleerd in Brugge en de Alstom-vestiging in Charleroi levert het tractiesysteem.

