Alle winkels van supermarktketen Aldi die maandag getroffen werden door een stakingsactie, hebben dinsdag opnieuwde deuren geopend. Dinsdagnamiddag volgt er overleg tussen bonden en directie.

Maandag startten de bonden een stakingsactie bij winkels die vallen onder de centrale Erpe-Mere van Aldi en hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen gelegen zijn.

Volgens de vakbonden was er al langer het probleem van de hoge werkdruk en is er onvoldoende compensatie tijdens de coronacrisis.

De gesprekken tussen vakbonden en directie vinden dinsdagnamiddag om 14 uur plaats in Affligem.

