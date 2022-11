Jack Ma, de oprichter en voormalige topman van de Chinese e-commercegigant Alibaba, woont al bijna zes maanden in de Japanse hoofdstad Tokio, schrijft de Financial Times.

Ma verdween na kritiek te hebben geleverd op de Chinese autoriteiten tussen eind 2020 en begin 2021 gedurende bijna drie maanden plots van de radar. Vervolgens dook hij weer op in online video waarin hij het werk van leraren op het Chinese platteland prees.

Volgens de Financial Times leidt Ma een erg discreet leven in Japan. Zo bezoekt hij naar verluidt alleen enkele zeer exclusieve privéclubs in de Japanse hoofdstad en maakt hij af en toe met zijn gezin uitstapjes naar het platteland. Hij zou volgens de krant ook een paar keer de Verenigde Staten en Israël hebben aangedaan.

