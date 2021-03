Albert Heijn is in maart tien jaar actief in België. De oer-Hollandse supermarktketen opent deze week de 60ste winkel in België, en hoopt de komende jaren honderd supermarkten open te hebben.

De eerste Albert Heijn in ons land opende op 16 maart 2011 in Brasschaat. Sindsdien is er heel wat veranderd in het supermarktlandschap. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold, fuseerde in 2016 met het Belgische Delhaize, zodat de twee concurrenten plots tot dezelfde groep behoorden. Intussen stak ook een andere Nederlandse supermarktketen, Jumbo, de Belgische grens over.

Woensdag opent Albert Heijn in Merchtem zijn 60ste Belgische winkel. In Mechelen opent dit jaar de eerste Albert Heijn XL van ons land: een supermarkt die dubbel zo groot is als de gewone Albert Heijn. De keten sprak al eerder de ambitie uit om 100 winkels te openen in Vlaanderen en de rand rond Brussel. Het hoopt dat streefdoel de komende jaren te kunnen halen.

Bij de keten werken vandaag zo'n 2.400 mensen. De supermarkt wil nog eens 500 mensen aanwerven. Die zullen worden ingezet in de supermarkten, de thuisleverdienst en voor de to go-winkels die Albert Heijn wil openen, een soort onbemande winkeltjes op kantoor.

