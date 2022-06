Supermarktketen Albert Heijn laat zich begeleiden door WWF om de ecologische voetafdruk van verse en houdbare producten te halveren tegen 2030. Ze hebben daartoe een tweejarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Door de krachten samen te bundelen, willen Albert Heijn (AH) en WWF Nederland de toeleveringsketen van de supermarkten versneld verduurzamen. Zo wordt er nader gekeken naar de effecten van bijvoorbeeld ontbossing en zoetwaterverbruik op de versketens en houdbare ketens.

De komende periode werken beide partijen de aanpak uit, gebaseerd op ervaringen die WWF in Groot-Brittannië heeft opgedaan met vijf grote Britse supermarkten, waaronder Tesco.

Voetafdruk halveren voor 2030

Het plan is om tot een wetenschappelijke blauwdruk te komen voor supermarkten die inzichtelijk maakt wat er moet gebeuren om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te halveren - en dat al snel: voor 2030.

'Als we met zijn allen in 2050 willen leven binnen de grenzen van de planeet, dan betekent dat dat we biodiversiteitsverlies moeten ombuigen naar herstel, klimaatverandering verder tegengaan, minder land gebruiken en geen natuurgebieden meer vernietigen', zegt Nathalie van Koot van WWF Nederland. 'Een enorme opgave, maar de urgentie is dan ook groot. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we de wereldwijde voetafdruk van de voedselconsumptie op deze vier punten uiterlijk in 2030 halveren.'

Om dat te realiseren zal er in de samenwerking met AH onder meer concreet worden gekeken naar een verbetering van de keten-traceerbaarheid, meer verduurzaming van het visassortiment, de bevordering van biodiversiteit in de landbouw en innovaties in samenwerking met boeren en telers van citrusvruchten, rijst en tomaten.

Maatstaf voor de consument

'Wij willen een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties en voeding speelt daarin een essentiële rol', zegt Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn. 'Andere eetpatronen, slimme manieren om te produceren en te verpakken, verspilling tegengaan. Zo kunnen we de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn aanpakken. Door de samenwerking met WWF kunnen we nog meer positieve stappen zetten zowel in de ketens van verder weg als dichtbij.'

'De consument moet erop kunnen rekenen dat de productie van de boodschappen in het winkelmandje niet ten koste is gegaan van de natuur', vult Kirsten Schuijt, directeur van WWF Nederland aan.

Een initiatief dat eerder al werd gelanceerd bij ons is de 'Superlijst'. Belgische consumenten zullen daarmee vanaf dit najaar een scoresysteem in handen hebben dat de milieu-inspanningen van Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi en Lidl onder de loep neemt.

Door de krachten samen te bundelen, willen Albert Heijn (AH) en WWF Nederland de toeleveringsketen van de supermarkten versneld verduurzamen. Zo wordt er nader gekeken naar de effecten van bijvoorbeeld ontbossing en zoetwaterverbruik op de versketens en houdbare ketens.De komende periode werken beide partijen de aanpak uit, gebaseerd op ervaringen die WWF in Groot-Brittannië heeft opgedaan met vijf grote Britse supermarkten, waaronder Tesco.Het plan is om tot een wetenschappelijke blauwdruk te komen voor supermarkten die inzichtelijk maakt wat er moet gebeuren om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te halveren - en dat al snel: voor 2030.'Als we met zijn allen in 2050 willen leven binnen de grenzen van de planeet, dan betekent dat dat we biodiversiteitsverlies moeten ombuigen naar herstel, klimaatverandering verder tegengaan, minder land gebruiken en geen natuurgebieden meer vernietigen', zegt Nathalie van Koot van WWF Nederland. 'Een enorme opgave, maar de urgentie is dan ook groot. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we de wereldwijde voetafdruk van de voedselconsumptie op deze vier punten uiterlijk in 2030 halveren.'Om dat te realiseren zal er in de samenwerking met AH onder meer concreet worden gekeken naar een verbetering van de keten-traceerbaarheid, meer verduurzaming van het visassortiment, de bevordering van biodiversiteit in de landbouw en innovaties in samenwerking met boeren en telers van citrusvruchten, rijst en tomaten.'Wij willen een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties en voeding speelt daarin een essentiële rol', zegt Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn. 'Andere eetpatronen, slimme manieren om te produceren en te verpakken, verspilling tegengaan. Zo kunnen we de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn aanpakken. Door de samenwerking met WWF kunnen we nog meer positieve stappen zetten zowel in de ketens van verder weg als dichtbij.''De consument moet erop kunnen rekenen dat de productie van de boodschappen in het winkelmandje niet ten koste is gegaan van de natuur', vult Kirsten Schuijt, directeur van WWF Nederland aan.Een initiatief dat eerder al werd gelanceerd bij ons is de 'Superlijst'. Belgische consumenten zullen daarmee vanaf dit najaar een scoresysteem in handen hebben dat de milieu-inspanningen van Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi en Lidl onder de loep neemt.