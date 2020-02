Albert Heijn België start in de lente met thuisleveringen. Het project wordt uitgerold in Antwerpen, daarna kunnen andere regio's volgen. 'Het is onze manier om daar te zijn waar de klant ons graag wil', zegt algemeen directeur Raf Van den Heuvel van Albert Heijn België.

Na de komst van Jumbo op de Belgische markt, woedt de strijd om de consument bikkelhard. Om klanten te verleiden, gaat Albert Heijn boodschappen aan huis leveren. In de lente wordt de dienst eerst in Antwerpen uitgerold. Daarna moet de service ook in andere regio's volgen.

'Het is onze manier om - nog meer - daar te zijn waar de klant ons graag wil', zegt algemeen directeur Raf Van den Heuvel van Albert Heijn België. 'We hebben een bewezen formule: Hollandse prijzen, een verrassend assortiment, een persoonlijke service. Die persoonlijke service bouwen we verder uit. Thuis leveren versterkt de propositie van Albert Heijn in België. We zijn ambitieus in onze groei. Die willen we realiseren via de opening van sterke nieuwe winkels en de uitbreiding van ons online aanbod.'

Over de graduele uitrol van het systeem is nagedacht. Van den Heuvel: 'We willen veel leren van de ervaring van onze klanten en hopen dat heel wat bewoners uit het eerste levergebied de boodschappenservice uitproberen.' Klanten zullen via de website kunnen aangeven waar ze de dienst graag zien komen. Met die kennis in de achterzak komen er straks nieuwe levergebieden bij.

Clicks en bricks

Eerder deze week opende de vijftigste Belgische vestiging van de Nederlandse supermarktketen in Maasmechelen. De groep wil groeien tot een honderdtal vestigingen. Ook online bestellen is er nu al mogelijk, al valt die dienst soms tegen. Vandaag zijn er immers amper drie afhaalpunten in België. De consument met weinig vrije tijd, die graag online bestellingen plaatst, leek zo in de vergeetput te belanden. 'Ik begrijp dat die indruk bestaat', reageert Raf Van den Heuvel. 'Tot nu toe lag onze focus inderdaad volop op expansie met bricks. Daar ging alle aandacht naartoe, omdat we daar het meest te winnen hadden. In de toekomst wordt het beide: clicks en bricks. Thuislevering kan het onlineverhaal voor Albert Heijn versnellen in België.'

Over de precieze timing van de lancering en de details qua bezorgtijden, bezorgkosten en minimum bestelbedrag zal de retailer pas later communiceren. 'We bouwen onze boodschappenservice verder uit met feedback en input van de klant', besluit Van den Heuvel. 'Zo zijn we gegroeid in onze fysieke winkels, zo gaan we dat ook doen voor thuisleveringen.'

