Albert Frère (92) is overleden

Frère geldt als de belangrijkste industrieel in het naoorlogse België. De familie-Frère is een van de rijkste van het land.

In het persbericht brengt GBL, de holding van Frère, hulde aan hun erevoorzitter. 'Gedurende meer dan drie decennia is GBL, onder zijn leiding, één van de grootste holdingbedrijven in Europa geworden. Zijn professionele en menselijke kwaliteiten hebben onze groep diep getekend', aldus GBL.

Frère was decennia lang de belangrijkste ondernemer, industrieel en belegger van het land. Dat deed hij door een zakenimperium uit te bouwen in strategische sectoren zoals energie, industrie en financiële diensten. De basis van Frères rijkdom lag in zijn motto: 'goedkoop kopen en duur verkopen'. Hij speelde een rol in de belangrijkste na-oorlogse economische dossiers van ons land, zoals het Waalse staal, de Franse greep op de Belgische energiesector of de strijd om de Generale Maatschappij.

Baron Frère - in 1994 kreeg hij de adellijke titel - gold als één van rijkste mensen van België. De begrafenis zal in strikte familiale kring plaatsvinden, zo meldt GBL.