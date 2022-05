De CEO van Adecco, de Belg Alain Dehaze, trekt in juni definitief deur achter zich dicht bij de Zwitserse uitzendgroep. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

Dehaze ging in 2009 aan de slag bij Adecco als directeur voor Noord-Europa en twee jaar later ging hij de activiteiten in Frankrijk leiden. In september 2015 stelde Adecco hem aan als CEO.

Nu vertrekt Dehaze, die de 60 nadert. Een verklaring daarvoor geeft Adecco donderdag niet. Er is wel een "zorgvuldig gepland opvolgingsproces" uitgewerkt, luidt het.

De 58-jarige Fransman Denis Machuel zal Dehaze vervangen. Tot eind september leidde hij nog de Franse dienstengroep Sodexo. Vanaf juni zal hij meedraaien om op 1 juli de fakkel van onze landgenoot over te nemen.

