Een rechtbank in New York moet vrijdag een akkoord tussen de Amerikaanse autoriteiten en de financiële topvrouw van de Chinese telecomreus Huawei beklinken. Zo zal een einde komen aan de lange juridische strijd en spanning tussen China, de VS en Canada.

Meng Wanzhou, CFO en dochter van Huawei-stichter Ren Zhengfei, zal dankzij het akkoord na bijna drie jaar kunnen terugkeren naar China, schrijft The Wall Street Journal op basis van welingelichte bronnen. Ze verblijft nu noodgedwongen in Canada.

Het akkoord zal aangekondigd worden tijdens een virtuele zitting van het federaal gerecht in Brooklyn. Meng Wanzhou is online aanwezig vanuit Canada, waar ze onder huisarrest staat. De Amerikaanse regering stelde tijdens de zitting voor de vervolging van de financiële directrice van de Chinese telecomreus Huawei, Meng Wanzhou, 'uit te stellen' tot eind 2022.

Als de rechtbank van Brooklyn de bepalingen bekrachtigt uit het akkoord dat door een afgevaardigde van het Amerikaanse ministerie van Justitie werd voorgesteld, dan kan Meng Wanzhou naar China terugkeren.

De 49-jarige zakenvrouw werd op 1 december 2018 op vraag van de VS ingerekend op de luchthaven van het Canadese Vancouver. De Amerikaanse overheid wilde haar vervolgen voor bankfraude. Volgens het Amerikaanse gerecht had de nummer 2 van Huawei tijdens een ontmoeting in 2013 in Hongkong met een kaderlid van de bank HSBC gelogen over banden tussen de telecomgroep en Skycom. Dat filiaal verkocht apparatuur aan Iran, wat een schending van de Amerikaanse handelssancties tegen Teheran zou betekenen.

Represailles

Volgens de Amerikaanse zakenkrant zou Meng Wanzhou bepaalde fouten erkennen, in ruil voor uitstel en nadien het staken van vervolging wegens bankfraude. De CFO ontkende tot nu de aantijgingen. De Chinese regering zegt al langer dat de Amerikaanse regering, destijds onder president Donald Trump, vooral Huawei wilde treffen en verzwakken.

De voorbije weken hadden de advocaten van Weng nog betoogd dat VS zich vooral schuldig gemaakt hebben aan misbruik van het procesrecht. Na de aanhouding van Meng Wanzhou arresteerde China twee Canadezen, een zakenman en ex-diplomaat. Een van hen werd vorig jaar veroordeeld tot 11 jaar cel wegens spionage.

Meng Wanzhou, CFO en dochter van Huawei-stichter Ren Zhengfei, zal dankzij het akkoord na bijna drie jaar kunnen terugkeren naar China, schrijft The Wall Street Journal op basis van welingelichte bronnen. Ze verblijft nu noodgedwongen in Canada.Het akkoord zal aangekondigd worden tijdens een virtuele zitting van het federaal gerecht in Brooklyn. Meng Wanzhou is online aanwezig vanuit Canada, waar ze onder huisarrest staat. De Amerikaanse regering stelde tijdens de zitting voor de vervolging van de financiële directrice van de Chinese telecomreus Huawei, Meng Wanzhou, 'uit te stellen' tot eind 2022. Als de rechtbank van Brooklyn de bepalingen bekrachtigt uit het akkoord dat door een afgevaardigde van het Amerikaanse ministerie van Justitie werd voorgesteld, dan kan Meng Wanzhou naar China terugkeren. De 49-jarige zakenvrouw werd op 1 december 2018 op vraag van de VS ingerekend op de luchthaven van het Canadese Vancouver. De Amerikaanse overheid wilde haar vervolgen voor bankfraude. Volgens het Amerikaanse gerecht had de nummer 2 van Huawei tijdens een ontmoeting in 2013 in Hongkong met een kaderlid van de bank HSBC gelogen over banden tussen de telecomgroep en Skycom. Dat filiaal verkocht apparatuur aan Iran, wat een schending van de Amerikaanse handelssancties tegen Teheran zou betekenen. Volgens de Amerikaanse zakenkrant zou Meng Wanzhou bepaalde fouten erkennen, in ruil voor uitstel en nadien het staken van vervolging wegens bankfraude. De CFO ontkende tot nu de aantijgingen. De Chinese regering zegt al langer dat de Amerikaanse regering, destijds onder president Donald Trump, vooral Huawei wilde treffen en verzwakken. De voorbije weken hadden de advocaten van Weng nog betoogd dat VS zich vooral schuldig gemaakt hebben aan misbruik van het procesrecht. Na de aanhouding van Meng Wanzhou arresteerde China twee Canadezen, een zakenman en ex-diplomaat. Een van hen werd vorig jaar veroordeeld tot 11 jaar cel wegens spionage.