Naast de drie European Service Modules die reeds in productie zijn, heeft de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) drie extra modules besteld bij Airbus. Een deel van de onderdelen en hardware zal ook in België geproduceerd worden. Dat meldt het Europese Ruimtevaartbureau ESA dinsdag in een persbericht.

Het ESA zet samen met haar Amerikaanse evenknie NASA de schouders onder een nieuwe missie naar de maan. Voor dat project, Artemis genaamd, bouwde Airbus eerder reeds drie European Service Modules. Die zijn bestemd voor Orion, de ruimtecapsule die de astronauten naar de maan zal vliegen. Nu komen daar dus nog eens drie extra service modules bij.

De service modules zullen fungeren als aandrijving van de Orion-ruimtecapsule en leveren zowel brandstof als levensmiddelen. Ze worden geïntegreerd in het Duitse Bremen, maar de onderdelen en hardware worden gebouwd en geleverd door bedrijven uit tien Europese landen, waaronder ook België.

David Parker, ESA-directeur Human and Robotic Exploration, is opgetogen met het nieuws: 'Dit contract verdubbelt de inzet van Europa voor de levering van de onmisbare hardware om de mensheid met Orion naar de maan te vliegen', klinkt het. Bovendien onderstreept hij andermaal dat ook Europa in het kader van de overeenkomst astronauten naar de maan zal mogen sturen. Ook Andreas Hammer, hoofd Space Exploration bij Airbus, reageert tevreden: 'Europa is een nieuw decennium van verkenning ingegaan. Het bouwen van zes European Service Modules voor Orion is een ongeëvenaarde onderneming.'

De drie nieuwe modules zullen gebruikt worden om Artemis-missies IV tot en met VI van brandstof te voorzien. De eerste onbemande testvlucht - Artemis I - zal normaal gesproken eind dit jaar plaatsvinden.

Het ESA zet samen met haar Amerikaanse evenknie NASA de schouders onder een nieuwe missie naar de maan. Voor dat project, Artemis genaamd, bouwde Airbus eerder reeds drie European Service Modules. Die zijn bestemd voor Orion, de ruimtecapsule die de astronauten naar de maan zal vliegen. Nu komen daar dus nog eens drie extra service modules bij. De service modules zullen fungeren als aandrijving van de Orion-ruimtecapsule en leveren zowel brandstof als levensmiddelen. Ze worden geïntegreerd in het Duitse Bremen, maar de onderdelen en hardware worden gebouwd en geleverd door bedrijven uit tien Europese landen, waaronder ook België. David Parker, ESA-directeur Human and Robotic Exploration, is opgetogen met het nieuws: 'Dit contract verdubbelt de inzet van Europa voor de levering van de onmisbare hardware om de mensheid met Orion naar de maan te vliegen', klinkt het. Bovendien onderstreept hij andermaal dat ook Europa in het kader van de overeenkomst astronauten naar de maan zal mogen sturen. Ook Andreas Hammer, hoofd Space Exploration bij Airbus, reageert tevreden: 'Europa is een nieuw decennium van verkenning ingegaan. Het bouwen van zes European Service Modules voor Orion is een ongeëvenaarde onderneming.' De drie nieuwe modules zullen gebruikt worden om Artemis-missies IV tot en met VI van brandstof te voorzien. De eerste onbemande testvlucht - Artemis I - zal normaal gesproken eind dit jaar plaatsvinden.