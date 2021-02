Airbus heeft vorig jaar netto 1,13 miljard euro verlies gemaakt. Dat heeft de Europese vliegtuigbouwer bekendgemaakt. Het is het tweede verliesjaar op rij.

De vliegtuigbouwer draaide een omzet van 49,9 miljard euro, een daling met 29 procent in vergelijking met 2019. Airbus leverde 566 commerciële vliegtuigen, fors minder dan de 863 in 2019.

Het nettoverlies van 1,13 miljard euro is wel iets minder zwaar dan in 2019. Toen boekte Airbus nog 1,36 miljard euro verlies, onder meer door een schikking in een grote omkopingszaak. Nu speelt de coronapandemie uiteraard een rol. Het operationele resultaat, zonder rente, belastingen en eenmalige lasten, kwam uit op 1,7 miljard euro, wat 75 procent lager is dan in 2019.

Dit jaar verwacht Airbus maar hetzelfde aantal passagiersvliegtuigen te leveren als vorig jaar en een operationeel resultaat van 2 miljard euro te halen. 'Er blijven veel onzekerheden voor onze sector in 2021 nu de pandemie een impact blijft hebben op levens, economie en maatschappij', zegt Airbus-CEO Guillaume Faury.

