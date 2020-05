Airbnb, dat zwaar getroffen is door de pandemie van nieuw coronavirus en inperkingsmaatregelen, heeft dinsdag het ontslag bekendgemaakt van ongeveer een kwart van de 7.500 werknemers wereldwijd.

Dat blijkt uit een memo gepubliceerd op de website van de groep. 'We maken gezamenlijk de meest pijnlijke crisis van ons leven door', zei Brian Chesky, oprichter van het platform dinsdagavond.

De 1.900 ontslagen medewerkers krijgen 14 weken salaris mee en Airbnb belooft hen te zullen helpen met het vinden van een nieuwe baan. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar minstens wordt gehalveerd door de coronacrisis. Vorig jaar bedroeg de wereldwijde omzet naar verluidt 4,8 miljard dollar, maar net als de rest van de toerismesector wordt Airbnb hard geraakt door de pandemie.

Airbnb zegt te verwachten op termijn 'volledig te herstellen'. Het is niet bekend wat voor effect de crisis heeft op de beursgang van het bedrijf, die later dit jaar zou plaatsvinden.

