Het faillissement dreigt voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air Italy. In 2019 maakte het bedrijf zowat 200 miljoen euro verlies. Ongeveer 1.200 banen zijn in gevaar, melden verschillende Italiaanse media.

Air Italy, ex-Meridiana, is een lagekostenmaatschappij met als thuisbasis de luchthaven Olbia-Costa Smeralda op het Italiaanse eiland Sardinië. De vliegtuigmaatschappij is voor 51 procent in handen van prins Aga Khan en voor 49 procent van Qatar Airways. 'Air Italy (...) heeft 2019 afgesloten met ongeveer 200 miljoen euro verlies en heeft op dinsdag een erg delicate aandeelhoudersvergadering gepland', schrijft de krant La Repubblica. 'In het waarschijnlijke geval dat er geen herkapitalisatie zou komen, heeft de aandeelhoudersvergadering als andere mogelijkheid de liquidatie van de onderneming.' Volgens het financiële dagblad Il Sole-24 Ore, 'waren er al een hele tijd verontrustende signalen, te beginnen met de rekeningen voor 2018, waarin al een verlies van 164 miljoen euro opgetekend werd'.

Air Italy werd twee jaar geleden opgericht en wilde profiteren van de moeilijkheden bij Alitalia, de belangrijkste Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Die gok is verkeerd uitgedraaid. Vluchten naar het Indiase Dehli en naar Bangkok in Thailand werden al enkele weken na hun opstart weer afgevoerd. Alle andere langeafstandsvluchten, zowel binnen als buiten het seizoen, worden uitgevoerd met toestellen die gehuurd worden van Qatar Airways.

'De twee aandeelhouders bevinden zich nu op een kruispunt: ofwel tekenen ze een nieuwe cheque van miljoenen euro's met de quasi mathematische zekerheid opnieuw kapitaal te verbranden, ofwel, en dat is het meest waarschijnlijke, gaan ze over tot de liquidatie van de onderneming', concludeert La Repubblica.

Air Italy, ex-Meridiana, is een lagekostenmaatschappij met als thuisbasis de luchthaven Olbia-Costa Smeralda op het Italiaanse eiland Sardinië. De vliegtuigmaatschappij is voor 51 procent in handen van prins Aga Khan en voor 49 procent van Qatar Airways. 'Air Italy (...) heeft 2019 afgesloten met ongeveer 200 miljoen euro verlies en heeft op dinsdag een erg delicate aandeelhoudersvergadering gepland', schrijft de krant La Repubblica. 'In het waarschijnlijke geval dat er geen herkapitalisatie zou komen, heeft de aandeelhoudersvergadering als andere mogelijkheid de liquidatie van de onderneming.' Volgens het financiële dagblad Il Sole-24 Ore, 'waren er al een hele tijd verontrustende signalen, te beginnen met de rekeningen voor 2018, waarin al een verlies van 164 miljoen euro opgetekend werd'. Air Italy werd twee jaar geleden opgericht en wilde profiteren van de moeilijkheden bij Alitalia, de belangrijkste Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Die gok is verkeerd uitgedraaid. Vluchten naar het Indiase Dehli en naar Bangkok in Thailand werden al enkele weken na hun opstart weer afgevoerd. Alle andere langeafstandsvluchten, zowel binnen als buiten het seizoen, worden uitgevoerd met toestellen die gehuurd worden van Qatar Airways. 'De twee aandeelhouders bevinden zich nu op een kruispunt: ofwel tekenen ze een nieuwe cheque van miljoenen euro's met de quasi mathematische zekerheid opnieuw kapitaal te verbranden, ofwel, en dat is het meest waarschijnlijke, gaan ze over tot de liquidatie van de onderneming', concludeert La Repubblica.