De topman van het luchtvaartconcern Air France-KLM strijkt dit jaar mogelijk een bonus op als hij erin slaagt om miljarden euro's aan staatssteun binnen te halen. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Volgens de Nederlandse minister van Financiën is zo'n bonus evenwel niet te verenigen met staatssteun.

Uit de stukken van de aandeelhoudersvergadering van 28 mei aanstaande blijkt volgens De Telegraaf dat de bonuscriteria voor topman Ben Smith voor dit jaar nog werden aangepast op 3 april, toen de vloot van het bedrijf door de coronacrisis praktisch aan de grond stond. De top wil Smith dit jaar afrekenen op een herstelplan van de onderneming, reorganisatie en het aantrekken van financiële steun. Daar zou ook de staatssteun onder kunnen vallen.

Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, bevestigt de informatie aan het Nederlandse persbureau ANP. 'Ik ben verbijsterd, maar zoals ik de stukken voor de aandeelhoudersvergadering in mei nu lees is er inderdaad sprake van zo'n bonusconstruct', zegt hij.

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra benadrukt in een reactie dat een bonus voor Smith 'niet te verenigen is met steun van de belastingbetaler'. De Nederlandse overheid zal dat ook 'duidelijk maken' op de aanstaande aandeelhoudersvergadering, klinkt het.

