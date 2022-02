De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM heeft ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afgesloten, al was er gedurende het jaar sprake van herstel. De luchtvaartonderneming kwam onder de streep uit op een verlies van bijna 3,3 miljard euro.

Vooral in de eerste helft van het jaar kampte het bedrijf met de coronabeperkingen. In de loop van het jaar was er herstel. 'Het vierde kwartaal van 2021 vormde een keerpunt', zegt CEO Benjamin Smith in een persbericht. 'Voor het eerst sinds het begin van de pandemie boekte de groep betere resultaten dan voor corona, met een positief operationeel resultaat.'

In het vierde kwartaal profiteerde Air France-KLM vooral ook van de opening van de grenzen door de Verenigde Staten. De lange vluchten zijn voor de groep van groot belang voor de winstgevendheid. Wel merkte het concern dat omikron het herstel enigszins remde. Dat was vooral te merken op korte en middellange vluchten.

De omzet van Air France-KLM kwam over heel 2021 uit op 14,3 miljard euro. Dat was bijna 30 procent meer dan in het eerste coronajaar 2020. Het aantal vervoerde passagiers steeg in dezelfde grootteorde, tot 44,7 miljoen.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht het concern zijn capaciteit naar naar 73 tot 78 procent te brengen in vergelijking met voor de crisis. Dat was in het slotkwartaal van vorig jaar 72 procent. Het bedrijf kijkt verder met spanning naar de eventuele heropening van bijvoorbeeld Japan en China wat het herstel zou kunnen versterken.

AF-KLM verwacht dit jaar 2,5 miljard te zullen investeren, vooral in het vernieuwen van de vloot. De onderneming plaatste al een grote bestelling bij Airbus. Verder wil het bedrijf zijn eigen vermogen verder versterken. Dat zou kunnen via de uitgifte van aandelen of obligaties. Daarmee zou tot 4 miljard euro opgehaald kunnen worden.

