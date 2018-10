Air Belgium zet activiteiten verder

Tijdens een raad van bestuur en een aandeelhoudersvergadering, donderdag, heeft het management de updates van zijn actieplan en businessplan voorgesteld. De L'Avenir-kranten schreven donderdagochtend al dat de financiële toestand van de maatschappij precair is, en dat donderdag beslist zou worden of de activiteiten voortgezet worden dan wel of de maatschappij ontbonden wordt.

'De aandeelhouders erkenden deze acties en zagen geen redenen om de businesscontinuïteit in gevaar te brengen', klinkt het in een korte mededeling. 'De komende weken worden er meetings ingepland om de aandeelhouders te informeren over de vooruitgang.'

Air Belgium schortte begin oktober de enige lijnverbinding op, tussen Charleroi en Hongkong, door een geschil met de Chinese touroperatoren onder leiding van UTour waarmee de maatschappij samenwerkte. Die stelden eisen waardoor de verbinding niet rendabel kon zijn. 'Een tijdelijke pauze die niets verandert aan onze strategie' van lijnvluchten naar China, benadrukte topman Niky Terzakis toen.

Sindsdien worden de vliegtuigen van Air Belgium (vier Airbus A340's) alleen ingezet voor vluchten voor andere maatschappijen, zoals British Airways. Maar ondanks die activiteiten zijn de netto-activa van de maatschappij gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, zo staat in de kranten.