Luchtvaartmaatschappij Air Belgium gaat de cargotoer op. Ze wil in maart met twee vrachtvliegtuigen beginnen vliegen vanop de luchthaven van Luik, zo heeft de maatschappij bevestigd aan Belga. Tegen eind dit jaar zou Air Belgium al zes cargovliegtuigen in de vloot willen hebben.

Air Belgium concentreerde zich tot nu toe op passagiersvluchten. Vanop de luchthaven van Charleroi vliegt de maatschappij naar de Franse Antillen (Guadeloupe en Martinique). Die verbindingen worden eind deze maand wel opgeschort, tot begin maart, wegens het Belgische verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Air Belgium had ook plannen om vanop Brussels Airport te vliegen (richting Mauritius), maar die plannen zitten ook wegens het coronavirus in de koelkast.

De maatschappij boort nu dus een nieuwe markt aan. Ze verwacht de eerste twee vrachtvliegtuigen vanaf maart te kunnen inzetten vanop de luchthaven van Luik, de grootste vrachtluchthaven van het land. Meteen ook een opsteker voor Liege Airport, want daar werd vorige week bekendgemaakt dat de hub van pakjesbedrijf FedEx fors kleiner zal worden. Bij het bedrijf zijn 671 van de 1.681 banen bedreigd.

De stap naar cargo komt niet helemaal onverwacht. Niky Terzakis, de CEO van Air Belgium, heeft een verleden in de sector, bij onder andere TNT (dat intussen is overgenomen door FedEx). Hij was overigens de 'projectmanager' toen TNT zich in 1998 op de luchthaven van Luik vestigde. 'Mijn medewerkers en ikzelf hebben heel wat ervaring' op het vlak van cargodiensten, zegt Terzakis. 'Deze diensten zijn complementair met onze passagiersvluchten, die momenteel sterk geïmpacteerd zijn door de huidige reisrestricties. Dit toont nogmaals aan dat ons bedrijf over enorme veerkracht beschikt, zich flexibel kan opstellen en groeipotentieel heeft.'

Air Belgium concentreerde zich tot nu toe op passagiersvluchten. Vanop de luchthaven van Charleroi vliegt de maatschappij naar de Franse Antillen (Guadeloupe en Martinique). Die verbindingen worden eind deze maand wel opgeschort, tot begin maart, wegens het Belgische verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Air Belgium had ook plannen om vanop Brussels Airport te vliegen (richting Mauritius), maar die plannen zitten ook wegens het coronavirus in de koelkast. De maatschappij boort nu dus een nieuwe markt aan. Ze verwacht de eerste twee vrachtvliegtuigen vanaf maart te kunnen inzetten vanop de luchthaven van Luik, de grootste vrachtluchthaven van het land. Meteen ook een opsteker voor Liege Airport, want daar werd vorige week bekendgemaakt dat de hub van pakjesbedrijf FedEx fors kleiner zal worden. Bij het bedrijf zijn 671 van de 1.681 banen bedreigd. De stap naar cargo komt niet helemaal onverwacht. Niky Terzakis, de CEO van Air Belgium, heeft een verleden in de sector, bij onder andere TNT (dat intussen is overgenomen door FedEx). Hij was overigens de 'projectmanager' toen TNT zich in 1998 op de luchthaven van Luik vestigde. 'Mijn medewerkers en ikzelf hebben heel wat ervaring' op het vlak van cargodiensten, zegt Terzakis. 'Deze diensten zijn complementair met onze passagiersvluchten, die momenteel sterk geïmpacteerd zijn door de huidige reisrestricties. Dit toont nogmaals aan dat ons bedrijf over enorme veerkracht beschikt, zich flexibel kan opstellen en groeipotentieel heeft.'