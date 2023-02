Vanaf vandaag laat het personeel in de Colruyt-winkel van Halle zijn handscanner grotendeels achterwege door een nieuw gelanceerd AI-kassasysteem. 'Het is een zelflerend systeem dat meer en meer producten gaat herkennen en op termijn zonder barcode ook die producten zal herkennen', aldus regionaal Colruyt-verkoopdirecteur Rudi Dewulf.

De 'easy check-out'-kassa bestaat uit twee grote ledlampen en een slimme camera. Aan de hand van artificiële intelligentie scant de camera de producten automatisch wanneer het personeel deze verplaatst van kar naar kar. Doordat de medewerkers beide handen kunnen gebruiken, verloopt het kassaproces tot een vijfde sneller.

Het Colruyt-innovatieteam 'Smart Technics' heeft de 'easy check-out' ontwikkeld in samenwerking met AI-softwareontwikkelaar Heliovision. Dit innovatief kassasysteem moet zorgen voor een immense efficiëntiewinst. De slimme camera herkent tot 85% van de producten. Enkel de producten onderaan in de kar die de camera niet kan waarnemen, dienen manueel gescand worden. Ook groenten en fruit moeten nog steeds gewogen worden.

De 'easy-check out'-kassa heeft een testperiode van enkele maanden in de Colruyt van Halle, dat een verdere uitrol van het systeem zal bepalen.

