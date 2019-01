Ahold Delhaize presteert beter dan verwacht

Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern Ahold Delhaize heeft tijdens het slotkwartaal van 2018 de omzet met 3 procent zien toenemen, tot 16,5 miljard euro. Analisten hadden gerekend op 16,4 miljard euro.

Ahold Delhaize wist in het vierde kwartaal wereldwijd te groeien. In de VS steeg de omzet met 2,7 procent, in Nederland met 3,3 procent en in België met 3 procent. Ahold Delhaize zegt dat het in de VS, waar het actief is aan de oostkust, marktaandeel gewonnen heeft. Het bedrijf zag de omzet er uitkomen boven de analistenverwachtingen.

De enige zwakkere markt voor het bedrijf was Griekenland, waar de verkoop onder druk stond omdat Delhaize winkels heropend heeft. Die markt draagt weliswaar in mindere mate bij aan de omzet.

De supermarktketen verwacht dat de winst voor 2018 aan de bovenkant van de prognoses van 1,5 tot 1,6 euro zal uitkomen.

Ahold Delhaize maakte woensdag ook nog bekend dat Albert Heijn op 1 februari een nieuwe directeur krijgt. Marit van Egmond neemt de plaats in van Wouter Kolk, die voor moederbedrijf Ahold Delhaize aan de slag gaat als topman voor heel Europa en Indonesië.