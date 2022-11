Net als veel andere bedrijven, heeft ook Ahold Delhaize doelstellingen geformuleerd om duurzamer te worden in de komende jaren. De supermarktketen maakte dinsdag bekend dat de CO2-uitstoot van heel de keten in 2030 met minstens 37 procent moet zijn teruggebracht. Tegen 2050 zou deze op nul moeten uitkomen.

Volgens het concern, moederbedrijf van supermarktketens Delhaize en Albert Heijn en internetwinkel Bol.com, zijn de klimaatdoelstellingen in overeenstemming met de doelstelling van de VN om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Ahold Delhaize zegt als referentiejaar voor zijn reductiedoelstelling 2020 te hanteren.

'De uitstoot van de producten die onze duizenden leveranciers en boeren aan ons leveren, moet omlaag. We maken afspraken met leveranciers als Unilever, Procter & Gamble en Coca-Cola dat zij ook doelstellingen hebben die in lijn zijn met de 1,5 graad', zegt een woordvoerster.

Ahold Delhaize zegt ook targets te hebben voor zijn eigen bedrijfsvoering. Tegen 2030 wil het concern de uitstoot van het transport, van het energieverbruik en van de koelingen in de winkels met de helft hebben teruggebracht. Tegen 2040 zou het bedrijf klimaatneutraal moeten zijn.

De Nederlandse klimaatbeweging Milieudefensie stelt in een reactie dat Ahold Delhaize 'goochelt met cijfers' en dat de uitstootreductie veel lager is. Dit komt volgens de milieuorganisatie omdat het bedrijf met een ander basisjaar heeft gerekend, namelijk 2020 in plaats van 2018. 'Met dit nieuwe klimaatplan maakt Ahold Delhaize zich juridisch nog kwetsbaarder en gaat het door met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering', meent Milieudefensie.

