Ahold Delhaize stelt de geplande beursgang van zijn webwinkel bol.com uit wegens slechte marktomstandigheden, schrijft de Nederlandse zakenkrant Financieele Dagblad donderdag op zijn website. De officiële bevestiging zou volgende week donderdag volgen, bij de presentatie van de halfjaarresultaten, aldus de krant.

Bol.com zou normaal in de tweede jaarhelft naar de beurs van Amsterdam worden gebracht. Het ging om de grootste beursgang dit jaar bij onze noorderburen. Maar doordat de beurskoersen van concurrerende webwinkels intussen zijn gekelderd, zouden die plannen nu worden opgeborgen. Door het einde van de coronapandemie, wordt er opnieuw meer fysiek gewinkeld. Bol.com zag zijn verkopen in het eerste kwartaal met 7 procent dalen. Analisten schatten nu dat het bedrijf 1,6 miljard tot 2,7 miljard euro waard is, tegen 5 à 7 miljard eind vorig jaar. Mogelijk gaat het om uitstel en geen afstel van de beursplannen, zeggen ingewijden aan FD. AholdDelhaize zelf wil geen commentaar kwijt.