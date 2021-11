Het uitzendbedrijf Agilitas staat bovenaan in de ranking van de veiligste uitzendbedrijven die de centrale preventiedienst van de sector opstelt. "Het is een extra troef om nieuwe werkkrachten te vinden en hen aan ons te binden op een krapper wordende arbeidsmarkt", zegt managing director Filip De Pooter.

Preventie en Interim, de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, vraagt haar leden elk jaar naar de frequentie en de ernst van de arbeidsongevallen bij de uitzendkrachten. Voor het eerst heeft de dienst niet alleen een gemiddelde gepubliceerd, maar krijgen de grootste tien uitzendbedrijven ook zicht op hun rangschikking in de lijst. Agilitas staat voor alle parameters op de eerste plaats.

"De ranking wordt al langer opgemaakt, maar ik ben blij dat hij eindelijk bekend is", zegt Filip De Pooter, managing director bij Agilitas. "We zien dat meer tevreden uitzendkrachten zich langer binden aan Agilitas door onze sterke reputatie in veiligheid en het vermijden van arbeidsongevallen. Ze willen langer met ons samenwerken, omdat wij op zoek gaan naar bedrijven die hen een veilige werkplek willen bieden. Dat uitzendkrachten trouw blijven aan Agilitas, is mooi meegenomen met de huidige arbeidskrapte. We hebben een stabiele en kwaliteitsvolle pool van medewerkers die we snel kunnen inzetten. Het imago van een veilig uitzendbedrijf levert ons ook nieuwe klanten op. Bedrijven willen arbeidsongevallen absoluut vermijden. Ongevallen kosten niet alleen veel geld, ze tasten ook je reputatie aan. Een kostenplaatje tot 200.000 euro na een arbeidsongeval is geen uitzondering."

Uitzendkrachten willen langer met ons samenwerken, omdat wij op zoek gaan naar bedrijven die hen een veilige werkplek willen bieden' Filip De Pooter, Agilitas

"Slachtoffers van een arbeidsongeval moeten op korte tijd worden vervangen. Nieuwe medewerkers zoeken en opleiden kost ook tijd en geld. Almaar meer bedrijven zetten in op het behoud van hun medewerkers. We zien meer en meer initiatieven rond tevredenheid en veiligheid. Bedrijven doen er hun voordeel mee. Ze trekken er nieuwe mensen mee aan, voorkomen de uitval van medewerkers en willen hopelijk in de eerste plaats menselijk leed vermijden", zeg Els Roels, preventieadviseur van Agilitas.

Goede briefing

Hoe probeert Agilitas het verschil te maken? Volgens De Pooter begint alles met de 'werkpostfiche uitzendarbeid', een wettelijk verplicht document met specifieke informatie over de baan die de uitzendkracht zal uitoefenen. "Ik wijs onze uitzendconsulenten op het belang om die werkpostfiche goed uit te leggen aan de uitzendkracht", zegt De Pooter. "Wij hebben grote bedrijven als Volvo en Albert Heijn als klant. Je stuurt een uitzendkracht daar niet zomaar naartoe. Voor hij vertrekt, leg je uit hoe de werkvloer eruitziet en wat de gevaren zijn. Dat moet echt gebeuren. We willen het gevoel geven aan de uitzendkracht dat we onze klanten kennen. Het bedrijf merkt al snel hoe goed een uitzendkracht gebrieft is. We stellen vast dat onze klanten ons daarvoor waarderen en reclame maken."

Daarnaast kiest het uitzendbedrijf ook voor de nodige opvolging wanneer er zich toch een ongeval voordoet. De Pooter: "Het stopt niet met een aangifte bij onze arbeidsongevallenverzekeraar. Met het oog op preventie maken we met het bedrijf een grondige analyse van wat er verkeerd is gelopen. Wat een uitzendkracht overkomt, kan ook met een vaste medewerker gebeuren."

Lange procedures

Als bedrijven een beroep doen op uitzendarbeid, gebeurt dat vaak om op korte termijn deskundige medewerkers in te schakelen. Maar de snelle inzetbaarheid van uitzendkrachten dreigt verloren te gaan door lange procedures. Arbeidskrachten in veiligheidsfuncties waarbij een andere werknemer in gevaar kan worden gebracht - denk aan heftruckchauffeurs - worden altijd onderworpen aan een gezondheidstoezicht.

"Het kan voor zulke profielen tot drie weken duren vooraleer ze aan de slag kunnen", stelt Els Roels vast. "Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ze eerst een opleiding moeten volgen. Er is ook een soort van gezondheidstraject nodig. Op de werkpostfiche staat of een voorafgaand medisch onderzoek nodig is. Indien wel, dan moet Agilitas een gezondheidsbeoordeling aanvragen bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dat is niet meer dan normaal, maar willen we in tijden van krapte inspelen op een sterke vraag naar specifieke profielen, dan moeten de gezondheidsbeoordelingen sneller en efficiënter gebeuren."

Daar komt nog bij dat de wachttijd oploopt door een tekort aan arbeidsgeneesheren. Zij spelen een cruciale rol in de beoordeling of een uitzendkracht fysiek in staat is om specifieke taken uit te voeren. Bij Agilitas is te horen dat het steeds moeilijker is die onderzoeken ingepland te krijgen bij een externe medische dienst. "Dat heeft onvermijdelijk een impact", zegt Roels. "Er is een beter traject mogelijk. Op de werkpostfiche staat of een medisch onderzoek al dan niet nodig is, zonder tussenwegen. Je zou uitzendkrachten stapsgewijs kunnen screenen. Een stuk van de oplossing kan liggen in vragenlijsten, meer digitale consultaties of verpleegkundigen die artsen werk uit handen nemen. Zo kun je uitzendkrachten sneller inschakelen, zonder in te boeten op de veiligheid."

Het stopt niet met een aangifte bij onze arbeidsongevallenverzekeraar. We maken met het bedrijf een grondige analyse van wat verkeerd is gelopen' Filip De Pooter, Agilitas

Topvijfspeler

Een snelle maar veilige procedure om uitzendkrachten in te zetten is cruciaal voor Agilitas om zijn groeiplannen te kunnen realiseren, in een sector waarvan de omzet nog niet het pre-coronaniveau heeft bereikt, maar toch duurzaam herstelt. "We zijn in 2020 in handen gekomen van de Franse hr-groep Proman. Agilitas haalt een omzet van 500 miljoen euro met een bedrijfskasstroom van 7 procent en heeft 154 kantoren in België en Nederland. Samen met Proman zijn we goed voor een omzet van zo'n 3 miljard euro en zijn we een topvijfspeler in Europa. Het is de bedoeling de omzet tegen 2026 te verdubbelen", vertelt De Pooter. "Dat zal in belangrijke mate gebeuren via overnames, maar ook organische groei blijft belangrijk. Alles wat een snellere inzet van uitzendkrachten mogelijk maakt, is welkom. Niet enkel bedrijven willen tijdig over de juiste medewerkers beschikken, ook de werknemer wil snel aan de slag."

200 duizend euro kosten na een arbeidsongeval is geen uitzondering.

Niet enkel uitzendarbeid De wortels van Agilitas liggen bij de Vlaamse overheid. Die startte in 1984 een eigen uitzendbedrijf: t-interim. In 1997 was het de eerste tewerkstellingscel voor de reconversie van de werknemers van Renault Vilvoorde. In 2002 werd t-interim omgedoopt tot t-groep nv, toen al met veertig kantoren. De poot t-consult werd Ascento, dat zich bezighield met het outplacement van ontslagen werknemers en nog altijd hr-consultancydiensten aanbiedt. De t-groep, die in 2018 werd omgedoopt tot Agilitas, evolueerde tot meer dan een gewoon uitzendbedrijf. Ze richtte een poot op voor huishoudhulp en Amplo, een payrollbedrijf voor kunstenaars. De Pooter: "In die niche zijn we met een marktaandeel van 50 tot 60 procent het nummer één." Sinds 2008 is de groep ook actief in Nederland. Ze nam de uitzendgroep Luba over, die op haar beurt E&A inlijfde, waardoor de organisatie vertakkingen heeft tot in Polen. De intrede van een nieuwe hoofdaandeelhouder, Gilde Buy Out Partners, in 2016 maakte van de groep een volledig onafhankelijke commerciële onderneming.

FILIP DE POOTER, AGILITAS

