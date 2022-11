De Antwerpse beeldvormingsspecialist Agfa-Gevaert waarschuwt voor bijkomende kostenbesparingen. Dat zegt de groep bij de presentatie van de kwartaalresultaten.

Door de economische en geopolitieke instabiliteit ziet het bedrijf naar eigen zeggen sterke contrasten tussen de prestaties in het derde kwartaal. Terwijl de divisies HealthCare IT en Offset Solutions goed presteerden en de rendabiliteit zagen verbeteren, bleven de divisies Radiology Solutions en Digital Print & Chemicals last ondervinden van de lockdowns in China, toeleveringsproblemen en kosteninflatie. Een aantal activiteiten voelt ook de impact van de verzwakkende conjunctuur.

Dat vertaalt zich in een stijging van de omzet in het derde kwartaal met 7,8 procent tot 474 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht. De aangepaste EBITDA-winst - de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - steeg 8 procent naar 23 miljoen euro. Netto rest wel een verlies van 17 miljoen euro.

Agfa-Gevaert kondigde eerder dit jaar een wereldwijde reorganisatie aan van de financiële diensten. Maar, zo zegt het bedrijf naar aanleiding van de presentatie van de kwartaalresultaten, de economische realiteit vereist 'bijkomende maatregelen" om de kostenstructuur aan te passen. Onder meer de stijgende loonkosten zullen in de nabije toekomst "een bron van bezorgdheid' blijven.

Of dat betekent dat in het aantal banen zal worden gesneden is nog niet duidelijk. 'Het plan is nog niet klaar. Daarvoor is het te vroeg', aldus een woordvoerster.

