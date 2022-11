Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert zegt dat de inflatiedruk aanhoudt en zelfs toeneemt. Het bedrijf uit Mortsel ziet daardoor geen andere keuze dan de prijzen verhogen, zo kondigt het aan in een persbericht.

Agfa heeft eerder al verschillende prijsverhogingen aangekondigd. Deze keer gaat het om verhogingen 'met dubbele cijfers' in de divisie Digital Print & Chemicals, die zullen ingaan op 1 januari 2023. De divisie levert onder meer industriële inktjetprinters en toebehoren .

'Bij Agfa nemen we de concurrentiepositie van onze klanten zeer ernstig', zegt Vincent Wille, president van de divisie. 'We hebben het afgelopen jaar dan ook alles gedaan om deze prijsstijgingen beperkt te houden. Maar omdat we zien dat de inflatiedruk aanhoudt en zelfs toeneemt, hebben we geen andere keuze dan de prijzen te verhogen, bovenop onze voortdurende inspanningen om de efficiëntie te verhogen', klinkt het.

