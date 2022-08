Agfa-Gevaert kampt met kosteninflatie en toeleveringsproblemen

De Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies van 13 miljoen euro in de boeken geschreven. De omzet en brutowinst namen wel toe, maar dat werd overschaduwd door de kosteninflatie en toeleveringsproblemen, meldt het bedrijf woensdag bij de publicatie van de resultaten in het tweede kwartaal.

© belga