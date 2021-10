Agfa-Gevaert kondigt voor de derde keer in minder dan 10 maanden een prijsverhoging aan voor zijn drukplaten. Het Belgische beeldvormingsbedrijf zegt in een persbericht dat de grondstoffenschaarste een probleem blijft.

In april en augustus voerde Agfa al prijsverhogingen door. De eerste keer sprak het bedrijf van verhogingen met 5 tot 10 procent, de tweede keer van stijgingen 'tot 10 procent'. Nu gaat het over 'specifieke maar dubbelcijferige prijsverhogingen' vanaf 1 november. De concurrentie om aluminium en andere grondstoffen in te slaan, heeft de kostenstijging volgens Agfa nog versneld. De prijzen voor aluminium staan op het hoogste peil in dertig jaar. Daarnaast zijn ook de logistieke en operationele kosten de hoogte in geschoten. Drukkerijen zullen de prijsstijgingen wel in grote mate kunnen compenseren door de hogere prijs die ze krijgen voor hun aluminiumafval, aldus Agfa.