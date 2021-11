De Mortselse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft de omzet in het derde kwartaal van dit jaar met 7,2 procent zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 439 miljoen euro.

De brutowinst steeg met 5,4 procent tot 118 miljoen euro, de ebitda (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met 34,9 procent tot 21 miljoen euro. Alle divisies kampten met toenemende inflatiedruk en toeleveringsproblemen.

'Op zakelijk vlak zagen we een behoorlijk herstel van de marktvraag voor de meeste van onze activiteiten, maar anderzijds hadden alle divisies op de een of andere manier te lijden onder de snel stijgende kosteninflatie en onder problemen in de toeleveringsketen', zegt CEO Pascal Juéry. 'Dankzij succesvolle prijsacties voor onze filmproducten en drukplaten en een strikt kostenbeheer, bleven onze marges op een behoorlijk niveau in vergelijking met vorig jaar. We slaagden er ook in ons werkkapitaal stabiel te houden als percentage van de omzet. In de toekomst zullen we onze prijzen blijven aanpassen aan de situatie op de grondstoffenmarkten. Kostenbeheersing zal een van onze topprioriteiten blijven.'

Voor het vierde kwartaal verwacht Agfa-Gevaert dat de ebitda van de groep onder het niveau van hetzelfde kwartaal van vorig jaar zal liggen. De inflatiedruk en de problemen in de toeleveringsketen zullen daarnaast ook in de eerste kwartalen van volgend jaar een impact hebben, klinkt het.

