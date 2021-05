De Belgische verzekeraar Ageas is het jaar sterk gestart. Dat blijkt uit de resultaten over de eerste drie maanden van het jaar die het Bel20-bedrijf woensdag vrijgaf.

Ageas kon het nettoresultaat voor de verzekeringsactiviteiten optrekken van 113 miljoen euro naar 318 miljoen euro. Voor 'niet-leven' was er een stijging van 24 naar 91 miljoen euro, en voor 'leven' van 89 naar 227 miljoen euro.

Netto verdiende de verzekeraar 296 miljoen euro. Het premie-inkomen van de groep - zeg maar de omzet - steeg in de eerste drie maanden met 6 procent tot 12,6 miljard euro.

CEO Hans De Cuyper spreekt dan ook van een sterke prestatie, zowel commercieel als operationeel. Ageas weet goed stand te houden in deze door corona geteisterde wereld, klinkt het. Ageas trekt de winstverwachtingen op naar 900 à 950 miljoen euro voor dit jaar.

