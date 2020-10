De verzekeraar Ageas verkoopt zijn belang van 50,1 procent in de Britse joint venture Tesco Underwriting aan de Britse Tesco Bank.

De Britse retailbank koopt het belang voor 104 miljoen pond (114 miljoen euro) plus het aandeel van Ageas in elke wijziging in de nettowaarde van de activa tot de afronding van de transactie, meldt de verzekeraar woensdag. Ook zal Ageas nog een terugbetaling van omgerekend 23 miljoen euro ontvangen van een interne lening.

De joint venture tussen Ageas UK en Tesco Bank biedt auto- en woonverzekeringen aan op de Britse markt. De samenwerking is gestart in 2009 en werd eind 2014 verlengd met zeven jaar.

De transactie moet nog goedkeuring krijgen van de toezichthouder, aldus Ageas. Naar verwachting zal die een meerwaarde opleveren van ongeveer 9 miljoen euro en een positieve impact hebben van ongeveer 3 procent op de solvabiliteitspositie van de verzekeraar.

Door de verkoop zal Ageas zich in het Verenigd Koninkrijk kunnen focussen op zijn kernactiviteiten, het verder ontwikkelen van de partnerschappen in het makelaarskanaal en het versterken van het directe verkoopkanaal, klinkt het.

