Ageas heeft de laatste schijven van de Fortis-schikking uitbetaald. Het dossier is daarmee op een handvol eisers na afgesloten, zo maakte de verzekeraar - de erfgenaam van de teloorgegane bank - donderdag bekend.

De Fortis-beleggers krijgen een vergoeding omdat ze destijds misleid werden door het management van de bank. In 2008 ging Fortis over de kop tijdens de financiële crisis. Achteraf bleek de overname van de Nederlandse bank ABN Amro, in de periode voor het losbarsten van de bankencrisis, een grote factor bij de ondergang. Een rechter in Amsterdam zette in juli 2018 het licht op groen voor de schikking.

Alles samen verdeelde Ageas 1,3 miljard euro over de zowat 279.000 geldige claims. Daarmee is het dossier 'voor zo goed als alle claimanten' afgesloten. Er lopen wel nog enkele tientallen geschillen waarvoor Ageas extra provisies aanlegde om te vermijden dat ze de afronding van de dossiers van de andere eisers zouden ophouden.

