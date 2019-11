Ageas boekt fors meer winst

Verzekeraar Ageas heeft de winst in het derde kwartaal met meer dan een kwart zien stijgen, onder meer dankzij de sterke resultaten van de levensverzekeringsactiviteiten in Azië en schadeverzekeringsactiviteiten in onder meer België. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de groep.

Bart De Smet