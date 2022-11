De verzekeraar AG en de bank BNP Paribas Fortis verwerven de controle over de pechverhelper Touring. De drie partijen werkten al sinds 2019 nauw samen.

AG, BNP Paribas Fortis en Touring Club bereikten een principeakkoord om alle operationele en commerciële activiteiten van Touring onder te brengen in een nieuwe nv. In die nv Touring neemt de verzekeraar AG 75 procent van de aandelen en BNP Paribas Fortis 25 procent. De financiële slagkracht van de twee financiële instellingen moet Touring toelaten zijn bijstandsdiensten te versterken. De pechverhelpingsdienst doet jaarlijks 680.000 tussenkomsten. Twee miljoen Belgen maken gebruik van de pechverhelpings- en bijstandsdiensten.

Nieuwe mobiliteit

De drie partijen werken al sinds 2019 samen. De omzetting van het partnerschap in een aandeelhoudersrelatie is vooral bedoeld om Touring toe te laten zijn organisatie en zijn operationele werking aan te passen aan de nieuwe mobiliteitsomgeving. Nieuwe regels leiden tot een versnelde elektrificatie van het wagenpark. En de Belg combineert bij zijn verplaatsingen steeds meer verschillende vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets of step, en het openbaar vervoer.

De snelle toename van het aantal elektrische voertuigen en de multimodale mobiliteit zorgt ervoor dat Touring voor zware investeringen staat om zijn bijstandsactiviteiten aan te passen. Die kan de organisatie moeilijk op eigen kracht dragen. De vzw Touring Club is al een aantal jaren verlieslatend.

Met de inbreng van twee kapitaalkrachtige aandeelhouders als AG en BNP Paribas Fortis wil Touring over de middelen beschikken om zich klaar te stomen voor de toekomst. Een van de grootste concurrenten van Touring, VAB, zit al jaren onderdak bij de bank-verzekeraar KBC.

Gevolgen voor Optimile

De verwachting is dat de deal tegen midden 2023 afgerond wordt. De verzekeringstak van Touring zal worden geïntegreerd in AG. Daardoor worden alle bijstands- en reisverzekeringsproducten van Touring in de toekomst AG-producten. Ze blijven wel gecommercialiseerd onder de merknaam Touring. De vzw Touring Club blijft buiten de transactie en zal zijn activiteit van belangenbehartiging van de weggebruiker voortzetten.

De transactie heeft ook gevolgen voor Optimile, het bedrijf dat software ontwikkelt voor het opladen van elektrische wagens. AG, BNP Paribas Fortis en Touring verwierven in 2020 elk een derde van de aandelen van dat bedrijf uit Gent. Na de closing van de nieuwe deal zal BNP Paribas Fortis 75 procent van Optimile controleren en AG 25 procent.

