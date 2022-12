De nieuwe afvalwetgeving, die op 1 januari ingaat, zet bedrijven ertoe aan nog beter te sorteren. Renewi maakt zich met nieuwe hoogtechnologische fabrieken in Gent, Puurs en een nog te kiezen stad in Limburg klaar om haar klanten te helpen met dat sorteerwerk.

Er is meer dan 1 miljoen ton bedrijfsrestafval in Vlaanderen, waarvan minstens de helft nog bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd. Om de Vlaamse klimaatdoelen te halen, moet dat beter. Kunststofafval, glas, papier, PMD, hout en nog een hele reeks andere stromen moeten bedrijven gescheiden aanbieden aan afvalinzamelbedrijven. Met de Vlaamse afvalwetgeving krijgen inzamelaars vanaf 1 januari de opdracht om dat restafval nog strikter te controleren, daarover in dialoog te treden met hun klanten en de kosten door te rekenen, als ze het afval verder moeten sorteren. Om ervoor te zorgen dat afvalmanagementbedrijven het restafval op het zicht kunnen controleren, verplicht de overheid bedrijven vanaf 2023 om in hun afvalcontainers transparante afvalzakken te gebruiken in plaats van de gebruikelijke zwarte zakken.

Om ervoor te zorgen dat afvalmanagementbedrijven het restafval op het zicht kunnen controleren, verplicht de overheid bedrijven vanaf 2023 om in hun afvalcontainers transparante afvalzakken te gebruiken in plaats van de gebruikelijke zwarte zakken."Om het simpel te zeggen, houdt de wetgeving in dat we verwachten van de bedrijven in Vlaanderen dat ze hun afval beter sorteren aan de bron", zegt Werner Annaert, de directeur van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. "Tegelijk verplichten we de ophalers van het afval om daar een belangrijke controlerende rol in te spelen, zodat hun klanten die nog niet goed op hoogte zijn, gestimuleerd worden om beter te sorteren."Uit onderzoek blijkt dat minstens de helft van het bedrijfsrestafval in Vlaanderen, of 500.000 ton, kan worden gerecycleerd. Die kans grijpen is één middel om de Vlaamse klimaatdoelen te halen, zegt Werner Annaert: "Tegen 2030 moet het bedrijfsrestafval met 35 procent verminderen. De enige manier om daarin te slagen, is een selectievere ophaling aan de bron. 40 procent van de gecontroleerde bedrijven doet dat vandaag al, dus het kan. Nu zit er bijvoorbeeld nog veel PMD in het bedrijfsrestafval, terwijl we thuis gewoon zijn dat te sorteren. Er is nog een enorm potentieel om afval te recupereren." De komende jaren zit er nog nieuwe wetgeving aan te komen. Op 1 januari 2024 bijvoorbeeld zullen ook de kleine bedrijven hun organische afval apart moeten houden, zoals grote ondernemingen nu al zouden moeten doen.Renewi is een van de afvalverwerkingsbedrijven die in de praktijk moeten zorgen dat de nieuwe Vlaamse regels ingang vinden. Het bedrijf zet ook in op nieuwe technologie om haar klanten alle sorteringsnormen te helpen halen en zo een maximum aan materialen alsnog te recupereren. "Wij investeren om die nasortering te verfijnen, zodat er minder afval moet worden verbrand", zegt Mark Thys, de directeur België van Renewi, dat 6.500 mensen in dienst heeft in zes Europese landen. "Of om het anders te zeggen: zodat er minder secundaire grondstoffen verloren gaan door afval te verbranden. We gebruiken daarvoor technologie, zoals artificiële intelligentie en NIR-technologie" (nabij infraroodspectroscopie, waarbij licht door een grondstof wordt gestuurd, nvdr).Omdat Renewi verwacht veel meer afval tot secundaire grondstof te kunnen verwerken de komende jaren, is het volop aan het investeren. Enkele maanden geleden kreeg het bedrijf van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening van 40 miljoen euro voor het investeringsplan van 100 miljoen euro dat Renewi in de steigers heeft staan. Met dat geld worden onder meer drie hoogtechnologische afvalsorteerinstallaties gebouwd om te kunnen voldoen aan de Vlarema 8-wetgeving."We zijn daar heel trots op", zegt Mark Thys. "De Europese Investeringsbank gaat dat soort partnerschappen alleen aan als het gaat over bewezen circulaire activiteiten." De drie fabrieken komen in Gent, Puurs en hoogstwaarschijnlijk - de beslissing is nog niet definitief - in Beringen. "Op 1 januari zijn we in Gent actief met de eerste fabriek, met een capaciteit van 130.000 ton, waaruit we die 50 procent extra materialen kunnen recycleren." Door steeds meer en op een almaar geavanceerdere manier afval te verwerken, wil Renewi uitgroeien tot een toonaangevend waste-to-productbedrijf in de circulaire economie. Een mooi voorbeeld van waar dat toe kan leiden, is de samenwerking met Playmobil. De speelgoedfabrikant lanceerde in 2022 met Wiltopia zijn eerste productlijn waarin gemiddeld meer dan 80 procent duurzame of gerecycleerde materialen voor werd gebruikt. "Playmobil koos ons voor die lijn", zegt Mark Thys. "Het gaat om plastics uit koelkasten die bij hun tweede leven zelfs voldoen aan criteria voor kinderspeelgoed, die zoals we weten de strengst mogelijke zijn."Mark Thys prijst de rol van OVAM en doet een oproep aan Brussel en Wallonië om zich laten inspireren door het Vlaamse voorbeeld. "In Europa zit Vlaanderen zeker bij de koplopers zowel wat recyclage van huishoudelijk als bedrijfsafval betreft", zegt Werner Annaert van OVAM. "Maar circulaire economie is natuurlijk meer dan dat. Het is ook zorgen dat de productieprocessen in je land veranderen, dat je andere grondstoffen gebruikt, dat je nadenkt over het product zelf en het materiaal dat je daarvoor nodig hebt, dat je streeft naar minder en beter te recycleren materiaal. We zitten bij de koplopers, maar alle landen in Europa hebben nog een hele weg af te leggen. Het is zeker een oproep aan onze industrie om elkaar zo goed mogelijk te vinden. Ik krijg soms de indruk dat bedrijven in Nederland elkaar makkelijker vinden of opener zijn om samen te werken. In een circulaire economie zal het gedaan zijn met de volledige keten zelf te willen doen, vanaf het ontstaan van het materiaal tot je eigen product op de markt brengen. Je zal je een stuk transparanter en kwetsbaarder moeten opstellen."