Aertssen Group uit Stabroek is woensdagavond uitgeroepen tot "Onderneming van het Jaar. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de Heizel in Brussel.

Het familiebedrijf, een partner voor de bouw en industrie, biedt diensten als grote infrastructuurwerken, hijsprojecten, uitzonderlijk transport en de opslag en assemblage van zware landbouw- en constructiemachines.

De winnaar werd gekozen door een jury met vertegenwoordigers uit het Belgische bedrijfsleven en de academische wereld, voorgezeten door Michèle Sioen, CEO van textiegroep Sioen Industries. Zij zegt dat Aertssen aan alle criteria voldoet waaraan een 'onderneming van het jaar' moet voldoen. 'Niet alleen slaagt het bedrijf er al jaren in mooi te groeien, het weet ook een solide balancesheet voor te leggen en kan rekenen op een deugdelijk bestuur met externe bestuurders. Het zichzelf opnieuw uitvinden is in de huidige coronatijden voor veel bedrijven bijna een must geworden, maar voor Aertssen is het haast een handelsmerk: steeds weer slaagt dit familiebedrijf erin om tegenslagen om te zetten in nieuwe opportuniteiten', zegt ze.

De prijs wordt voor de 27ste keer uitgereikt door consultancybedrijf EY, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.

De andere genomineerden waren IT-bedrijf Cegeka uit Hasselt, cloudtelecomleverancier Destiny uit Zaventem en industriële holding Heylen Group uit Herentals. Destiny werd in 2015 uitgeroepen tot scale-up van het jaar en is het eerste bedrijf dat in de twee categorieën genomineerd werd.

Vorig jaar won de West-Vlaamse rekkenbouwer Stow. In Franstalig België werd IT-bedrijf Odoo gisteren/dinsdag bekroond als onderneming van het jaar.

Eerder op de avond werd Deliverect uit Gent verkozen tot scale-up van het jaar. In Franstalig België werd de Brusselse fabrikant van e-bikes Cowboy dinsdag bekroond.

Op de prijsuitreiking zijn vanwege de coronamaatregelen 200 mensen aanwezig, in plaats van de gebruikelijke 2.000. Vorig jaar werd de uitreiking nog online georganiseerd.

