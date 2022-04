Aedifica investeert 126 miljoen euro in de bouw van acht woonzorgcentra op de Britse eilanden Jersey en Isle of Man en in Ierland. Dat meldt de zorgvastgoedspecialist maandag.

Op de Britse eilanden breidt Aedifica zijn portefeuille uit met vijf woonzorgcentra: vier op Jersey en één op Isle of Man, voor een totale investering van 58 miljoen pond (69 miljoen euro). De woonzorgcentra hebben een capaciteit van 283 bewoners.

Aedifica investeert ongeveer 46 miljoen pond in de acquisitie en uitbreiding van de vijf volledig operationele woonzorgcentra en investeert ook twaalf miljoen pond in uitbreidingen en interne herontwikkelingswerken van drie van de vijf woonzorgcentra. Het Belgische bedrijf breidt zo zijn samenwerking uit met Emera-groep, 'een gevestigde Europese zorgexploitant met een beproefd bedrijfsmodel', zegt CEO Stefaan Gielens. De portefeuille in het Vereningd Koninkrijk zal na de voltooiing van alle ontwikkelingsprojecten meer dan één miljard euro bedragen.

In Ierland voegt het vastgoedbedrijf drie nieuwbouw woonzorgcentra toe aan zijn portefeuille, met een capaciteit van 346 bewoners met hoge zorgbehoeften, goed voor een investering van ongeveer 57 miljoen euro. De portefeuille in Ierland stijgt zo tot bijna 270 miljoen euro.

