Morgen, donderdag 25 juni, is een belangrijke dag voor Lufthansa, en dus ook voor zijn Belgische dochter Brussels Airlines. Tijdens een buitengewone algemene vergadering moeten de aandeelhouders - virtueel - stemmen over een steunpakket van de Duitse overheid. Daarmee staat of valt de luchtvaartgroep. "De aandeelhouders hebben alle macht", waarschuwt Yasmin Bhatti, advocate luchtvaartrecht bij HFW.

De Duitse federale regering geeft 9 miljard euro steun aan Lufthansa Groep, deels in aandelen. Daarbij verwerft ze een belang van 20 procent in de luchtvaartgroep. Maar alvast één aandeelhouder liet zijn ongenoegen blijken. Heinz-Hermann Thiele is een Duitse miljardair, en heeft ruim 15 procent van de aandelen. In een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung plaatste Heinz-Hermann Thiele vorige week vraagtekens bij de deal tussen Lufthansa en de Duitse overheid. Volgens hem heeft Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa Groep, niet het onderste uit de kan gehaald in zijn onderhandelingen met de overheid. De nieuwe aandelen die de overheid zal verwerven, zijn volgens Thiele te goedkoop. Hij twijfelt ook aan de motivering, als zouden de aandeelhouders alles verliezen. "Ik zal niet blokkeren of tegenwerken. Maar ik hoop toch dat er nog dingen kunnen wijzigen", waarschuwde de Duitse miljardair.Genoeg reden om te twijfelen of de deal doorgaat. Aangezien Lufthansa Groep verwacht dat slechts 38 procent van de aandeelhouders zal opdagen voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering, kan Thiele de deal blokkeren. Want als minder dan de helft van de aandeelhouders aanwezig is, is een twee derde meerderheid nodig.De zaak veroorzaakt onrust tot in de hoogste regionen van de Duitse federale regering. Maandag had de Duitse miljardair een ontmoeting met minister van Economie Peter Altmaier (CDU) en minister van Financiën Olaf Scholz (SPD). Volgens mediaberichten is de regering niet bereid toegevingen te doen.Wat maakt de regering zo zeker van haar stuk? Primeren de beslissingen van democratisch verkozen bewindslui boven het recht van individuele aandeelhouders? Wie heeft juridisch de beste kaarten in handen? Trends vroeg het aan de gespecialiseerde advocate in luchtvaartrecht, Yasmin Bhatti, senior associate van het internationale advocatenkantoor HFW.YASMIN BHATTI. "Nee. De stemming tijdens de algemene vergadering bepaalt de uitkomst. De hoofdaandeelhouder, Heinz-Hermann Thiele, kan dus de reddingsoperatie van de Duitse regering blokkeren. Een federale regering beschikt niet over de wettelijke middelen die een oplossing kunnen forceren, indien het reddingsplan zou worden verworpen. Lufthansa weet uiteraard dat dat een probleem is, en het is bang. Dit dossier ligt politiek uiteraard bijzonder gevoelig. Ook veel andere bedrijven maken zich terecht zorgen. Brussels Airlines blijft in het ongewisse over zijn voortbestaan. Ik kan me bovendien voorstellen dat dit ook de ticketverkoop van Brussels Airlines geen goed zal doen."BHATTI. "Lufthansa is dus een bedrijf in moeilijkheden. Dan kan wellicht ook een aandeelhouder moeilijk dwars gaan liggen. Ook louter juridisch bekeken, moet een aandeelhouder altijd denken in functie van het belang van het bedrijf. Ik vermoed dat er dus sowieso een oplossing uit de bus zal komen. Lufthansa Groep is gewoon te belangrijk."