ACV Transcom heeft woensdag zijn verzet uitgesproken tegen het dringende voorstel van ordonnantie van de Brusselse regering dat een tijdelijke oplossing moet bieden voor Uber-chauffeurs en dat vrijdag zal worden behandeld in het Brussels parlement. De vakbond zegt het voorstel van de PS te steunen.

De vakbond is van mening dat er 'te overhaast' is beslist tot die tijdelijke ordonnantie en dat het 'indruist tegen de beginselen van het sociaal overleg en zo de scheiding der machten met de voeten treedt'.

'De oplossing die door de Brusselse politieke wereld, behalve de PS, wordt bepleit, wordt gedicteerd door Uber, dat met alle middelen probeert zijn activiteiten voort te zetten door de plichten die alle werkgevers in België hebben te omzeilen', zegt Philippe Lescot van ACV Transcom. De vakbond verkiest het voorstel van meerderheidspartij PS, die de behandeling van de goedkeuring van het taxiplan door de Brusselse regering wil versnellen.

De taxichauffeurs zullen donderdag heel vroeg in de ochtend uit onvrede actievoeren, met onder meer wegblokkades op verschillende plaatsen in Brussel, zoals aan het Meiserplein, het Schumanplein en andere invalswegen.

