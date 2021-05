De christelijke vakbond onderzoekt juridische stappen tegen de loonnormwet en het koninklijk besluit dat de maximale 0,4 procent opslag zal vastleggen. Dat heeft voorzitter Marc Leemans gezegd in zijn toespraak voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

Leemans klaagt al langer de 'sjoemelsoftware' in de loonnormwet aan. Die wet voorziet in een regeling waardoor de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland, via een algemene maximale loonopslag in de private bedrijven.

Volgens de ACV-voorzitter heeft de vorige regering de wet gewijzigd in het voordeel van de werkgevers. 'Daardoor telt men ondertussen 12 miljard loonsubsidies en bijdrageverminderingen niet mee in de vergelijking met de buurlanden. Men meet met een thermometer die liegt.'

De bonden pikken het ook niet dat de loonnorm een dwingend maximum is geworden. Ze pleiten voor een indicatieve norm, waardoor werkgevers in goed presterende sectoren hun personeel meer kunnen geven.

Voor dit en volgend jaar vonden de werkgevers en vakbonden geen overeenstemming. De regering moest uiteindelijk de knoop doorhakken en legde de norm op 0,4 procent opslag bovenop de indexering vast, evenwel met ruimte voor een coronapremie van 500 euro.

Netto

'De loonnormwet zorgt voor veel spanningen', zegt Leemans. 'En hij zal dat binnen twee jaar, net voor politieke verkiezingen, nog meer doen.' Reden voor ACV om juridische stappen te bekijken.

Verder ging Leemans in tegen oproepen om meer voor netto en minder voor bruto te kiezen. 'Houden ze ons echt voor dom?', foeterde hij. 'Pensioen, ziektegeld en dopgeld worden berekend op je brutoloon. En de bijdragen bovenop je netto dienen voor de financiering daarvan. En ook voor die van de zorg.' Kiezen voor meer netto is voor Leemans 'kiezen voor de rijken, die alles zelf kunnen betalen'.

ACV pleit voor een grondige hervorming van het belastingstelsel, om het rechtvaardiger te maken. Leemans ziet daarbij een bondgenoot in de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die de vermogenswinstbelasting wil verhogen.

'Voortaan belasten de VS de vermogenswinsten voor de rijkere gezinnen volgens het ACV-principe 'een euro is een euro'. Aan gewone tarieven, in een aantal staten zelfs tot boven de 50 procent. Bij ons is dat nog steeds zero procent. Geen ander westers ontwikkeld land heeft zo'n paradijs voor mensen die slapend rijk worden.'

