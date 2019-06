Het Waals-Brabantse technologiebedrijf Actito maakt vandaag de overname van zijn Britse concurrent SmartFocus bekend. Het overnamebedrag wordt niet vrijgegeven.

Actito, vroeger bekend als Citobi, had geld in kas omdat het vorige jaar zijn zusterbedrijf MediQuality verkocht aan het Amerikaanse WebMD Health Corp. Ook toen werd het precieze bedrag niet bekendgemaakt, maar het zou om minstens 10 miljoen euro gaan. De medeoprichters en co-CEO's van Actito, Benoît De Nayer en Kenya Rose, gebruikten dat geld voor de overname van SmartFocus, een in 1999 opgericht bedrijf met hoofdkantoor in Londen. Door de acquisitie stijgt het personeelsbestand van Actito van 100 tot 250 en verdrievoudigt de omzet. In 2017 bedroeg de omzet van het bedrijf uit Louvain-la-Neuve 7,8 miljoen euro.

