Acitiviteiten bij Brussels Airlines verlopen weer normaal, staking zorgde voor 316 geschrapte vluchten

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines verlopen de activiteiten zondag opnieuw normaal, nadat ze hernomen werden na een driedaagse stakingsactie. Dat is vernomen van Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. In totaal zijn 316 vluchten geschrapt moeten worden door de staking, met een impact op zowat 40.000 passagiers. De financiële impact door de staking is nog niet duidelijk.