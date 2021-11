De coronacrisis heeft ondernemers vaker doen nadenken over de verkoop van hun bedrijf.

Zo overweegt 78 procent van de Belgische ondernemers zijn of haar bedrijf in de komende tien jaar te verkopen. Dat was een jaar geleden nog 49 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse bedrijfsovernamemonitor van het bureau Marktlink, die dit jaar voor de achtste keer verschijnt.

De Belgische ondernemers zijn geen uitzondering in Europa. Gemiddeld denkt 86 procent van de Europese ondernemers eraan hun bedrijf te verkopen. Maar in België lijken ondernemers eerder de daad bij het woord te voegen. 9 procent van de Belgische deelnemers aan de enquête verklaarde het voorbije jaar zijn of haar onderneming te hebben verkocht, merkelijk meer dan in andere landen.

Filip Mariën, partner van Marktlink in België, spreekt van de verzakelijking van de Belgische overnamemarkt: "Overdracht in de familie blijkt vaak een romantisch sprookje. Maar één de op drie Belgische ondernemers acht dat scenario waarschijnlijk. Verkopers kijken dan ook vaker naar externe kopers, zoals private-equityfondsen. Ze willen een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer halen en kijken naar wat hun het meeste oplevert."

Zo overweegt 78 procent van de Belgische ondernemers zijn of haar bedrijf in de komende tien jaar te verkopen. Dat was een jaar geleden nog 49 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse bedrijfsovernamemonitor van het bureau Marktlink, die dit jaar voor de achtste keer verschijnt. De Belgische ondernemers zijn geen uitzondering in Europa. Gemiddeld denkt 86 procent van de Europese ondernemers eraan hun bedrijf te verkopen. Maar in België lijken ondernemers eerder de daad bij het woord te voegen. 9 procent van de Belgische deelnemers aan de enquête verklaarde het voorbije jaar zijn of haar onderneming te hebben verkocht, merkelijk meer dan in andere landen. Filip Mariën, partner van Marktlink in België, spreekt van de verzakelijking van de Belgische overnamemarkt: "Overdracht in de familie blijkt vaak een romantisch sprookje. Maar één de op drie Belgische ondernemers acht dat scenario waarschijnlijk. Verkopers kijken dan ook vaker naar externe kopers, zoals private-equityfondsen. Ze willen een deel van de waarde van het bedrijf uit de risicosfeer halen en kijken naar wat hun het meeste oplevert."