De vier institutionele fondsen van Birdhouse Ventures, zoals het nieuwe investeringsfonds heet, zijn het Centrum voor Ondersteuning van digitale Innovatie (COI), de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, het Brusselse Finance & Invest Brussels en het Belgische fonds SFPIM Relaunch. Het kapitaal dat die vier inbrengen, werd aangevuld met dat van 62 businessangels. Er is ondertussen 20 miljoen euro toegezegd voor het fonds, maar daar kan bij een tweede closing later dit jaar nog 5 miljoen bij komen.Het nieuwe fonds betekent ook dat bezieler Jan-Willem Callebaut de operationele fakkel van de accelerator doorgeeft, zodat hij zich helemaal aan het nieuwe fonds kan wijden. Pablo Oeyen leidt voortaan de accelerator. De Kempenaar komt uit een ondernemersfamilie en was al twee jaar actief bij Birdhouse, waar hij ook aandeelhouder is. Zo kan Jan-Willem Callebaut zich samen met fondspartner Alexandra Buekens concentreren op de uitbouw van het nieuwe fonds. Alexandra Buekens brengt een pak ervaring in private equity met zich. Ze werkte bij PMV en KBC Private Equity, en stond mee aan de wieg van universiteitsfondsen zoals het Leuvense Gemma Frisius en het Gentse Qbic.Callebaut en Buekens verzamelden een investeringscomité vol bekende namen rond hun nieuwe fonds: Catalina Daniels, ex-McKinsey en actief bij de Amerikaanse accelerator ERA, Renaat Berckmoes van Fortino Capital, Frank Claassen van het Nederlandse Newion en Koen De Waele van Volta Ventures. Catalina Daniels wordt tevens de voorzitter van de raad van bestuur. Het nieuwe fonds betekent ook het einde van de intensieve structurele samenwerking met Belfius Insurance, dat van bij de opstart van Birdhouse in verschillende vormen nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de accelerator.Met dat geld gaat Birdhouse Ventures investeren in de bedrijven die toegelaten worden tot het acceleratieprogramma van de accelerator Birdhouse en alumnibedrijven uit dat netwerk. Wanneer het volgende begeleidingsprogramma begint in de lente, krijgt zowat een dozijn deelnemende bedrijven 100.000 euro via een converteerbare lening.Behalve met de hoogte van het bedrag wil Birdhouse Ventures zich ook onderscheiden van andere fondsen door oprichtersvriendelijker te zijn. Het doet dat door die 100.000 euro niet te koppelen aan een bepaald percentage aandelen in het bedrijf. Het gaat om een converteerbare lening waarbij de waardering nog niet meteen is bepaald. De lening wordt omgezet in aandelen in een volgende financieringsronde met een kortingspercentage op de waardering op dat moment. Daardoor zien de oprichters van het techbedrijf hun eigen aandeel minder snel verwateren.Het nieuwe fonds wil ook investeren in alumnibedrijven. De accelerator bestaat nu zeven jaar en met twee acceleratietrajecten per jaar van elk zo'n dozijn bedrijven, betekent dat dat er inmiddels meer dan 150 bedrijven werden begeleid. "We beginnen een interessante dealflow te krijgen van alumnibedrijven", zegt Jan-Willem Callebaut. "We kunnen cumulatief tot een investering van anderhalf miljoen euro per bedrijf gaan."Het nieuwe fonds positioneert zich zo duidelijk in de fase van het zaaikapitaal voor startende bedrijven. De afgelopen jaren waren er in België steeds grotere fondsen bij gekomen, maar was er in de zeer risicovolle fase van het vroege zaaikapitaal ruimte ontstaan. "Er zijn al early stage-initiatieven bij gekomen, en businessangels doen al veel early stage-investeringen. Wij positioneren ons fonds net voor of tegelijk met de businessangels", zegt Jan-Willem Callebaut. "Wij geloven sterk in de combinatie van financiering en begeleiding. We zitten daardoor in een andere positie."Waarom investeert Birdhouse Ventures 100.000 euro in de bedrijven die worden geselecteerd voor de Birdhouse-accelerator? Dat is bijvoorbeeld meer dan de 50.000 euro die de prestigieuze Vlaamse accelerator imec.istart geeft aan de bedrijven die het begeleidt. Imec.istart is aan het onderzoekscentrum voor nano- en digitale technologie imec verbonden. "In België is 100.000 euro het hoogste ticket gekoppeld aan een acceleratieprogramma", legt Jan-Willem Callebaut uit. "We willen ons zo internationaal aantrekkelijker maken. We zien veel potentieel om een Europese speler te worden."Dat Birdhouse nu al bedrijven vanuit heel Europa aantrekt, heeft te maken met zijn focus op agetech. Dat is start-upjargon voor technologische producten en diensten gericht op de vergrijzing. Birdhouse wil uitgroeien tot een Europese speler in agetech en logischerwijze zal ook het nieuwe fonds daar veel aandacht aan besteden. Al blijven zowel bij het fonds als de accelerator ook groeibedrijven uit andere sectoren welkom.