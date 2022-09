Het beursgenoteerde ABO-Group zag de eerste zes maanden van het jaar zijn omzet oplopen tot 36,8 miljoen euro. Die stijging met 16 procent heeft het ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in geotechniek, milieu en bodemsanering, voor een stuk te danken aan de consolidering van een aantal overnames die het eind vorig jaar deed. De organische groei van de bestaande activiteiten ligt 12 procent hoger dan een jaar geleden.

Ook de activiteiten in België zagen hun omzet toenemen. Met 11,2 miljoen euro ligt die 17 procent hoger dan het eerste halfjaar van 2021. Die stijging is voor een groot stuk te verklaren door een aantal raamcontracten in het kader van de PFAS-problematiek.

De bedrijfskasstroom (ebitda) van de groep komt uit op 5,4 miljoen euro. Dat is 1,5 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Ook de nettowinst stijgt naar 1,2 miljoen euro, al zag de onderneming wel een forse toename in handelsvorderingen die niet helemaal gecompenseerd werd in de handelschulden. Daardoor verslechterde de netto kasstroom uit operationele activiteiten.

De groep behoudt zijn vooruitzichten voor de tweede jaarhelft. Volgens het persbericht dat ABO-Group naar aanleiding van de halfjaarresultaten uitstuurde, blijven de orderboeken nog steeds goed gevuld. Het bedrijf zou zelfs opdrachten moeten weigeren. Ondanks de economisch fragiele situatie bevestigen het bestuur en de directie van ABO-Group hun ambitie om tegen 2025 een omzet van 100 miljoen euro te halen. Dat wil de groep bereiken door de combinatie van organische groei en overnames.

