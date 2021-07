De Gentse bodemspecialist ABO-Group Environment doet, na drie overnames eerder dit jaar in Frankrijk, nu ook een acquisitie in Vlaanderen. Het koopt het asbest- en bodemonderzoeksbureau Asper uit Sint-Niklaas.

Asper is gespecialiseerd in asbest- en bodemonderzoeken, labo-analyses en sloopinventarisaties. Naast de asbestinventarisatie volgt het ook analyses en asbestsaneringen op. Het bedrijf, in 2007 opgericht door Raoel Peeters en Patrick Anthonis, heeft tien werknemers en kantoren in Sint-Niklaas, Antwerpen en Brugge.

Door de overname voegt ABO ongeveer 1 miljoen euro toe aan zijn jaarlijkse omzet. Behalve Asper had ABO ook al 25 mensen actief in de asbestsector: zo'n tien van ABO nv in onderzoek en inventarisatie, en vijftien bij het asbestlabo Translab in Lokeren.

De Vlaamse overheid wil vanaf midden volgend jaar bij iedere verkoop van onroerend goed een asbestinventarisatie, en indien nodig een sloopopvolgingsplan.

"Er komt heel wat extra asbestwerk op ons af", verduidelijkt Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group Environment. "Vanuit de overheid is er een duidelijke keuze om asbest te laten verwijderen tegen 2034-2040. Asper is al jarenlang betrokken bij asbestonderzoek in scholen en andere publieke gebouwen."

Asper is gespecialiseerd in asbest- en bodemonderzoeken, labo-analyses en sloopinventarisaties. Naast de asbestinventarisatie volgt het ook analyses en asbestsaneringen op. Het bedrijf, in 2007 opgericht door Raoel Peeters en Patrick Anthonis, heeft tien werknemers en kantoren in Sint-Niklaas, Antwerpen en Brugge. Door de overname voegt ABO ongeveer 1 miljoen euro toe aan zijn jaarlijkse omzet. Behalve Asper had ABO ook al 25 mensen actief in de asbestsector: zo'n tien van ABO nv in onderzoek en inventarisatie, en vijftien bij het asbestlabo Translab in Lokeren.De Vlaamse overheid wil vanaf midden volgend jaar bij iedere verkoop van onroerend goed een asbestinventarisatie, en indien nodig een sloopopvolgingsplan. "Er komt heel wat extra asbestwerk op ons af", verduidelijkt Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group Environment. "Vanuit de overheid is er een duidelijke keuze om asbest te laten verwijderen tegen 2034-2040. Asper is al jarenlang betrokken bij asbestonderzoek in scholen en andere publieke gebouwen."